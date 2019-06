Olimpiadi 2026 Milano-Cortina o Stoccolma-Are? Il momento della decisione | ci siamo!

VIDEO Olimpiadi Invernali 2026 : l’annuncio della vittoria di Milano-Cortina. Delegazione italiana in delirio - festa sfrenata : Milano-Cortina ha vinto, le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno nel nostro Paese! Oggi è avvenuta la solonne proclamazione a Losanna (Svizzera), Thomas Bach ha aperto la busta e ha dato l’annuncio: il Presidente del CIO ha consegnato l’organizzazione dei Giochi all’Italia che ha avuto la meglio su Stoccolma al termine di una serratissima votazione. Di seguito il VIDEO con l’annuncio dell’assegnazione delle ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Sofia Goggia : “E’ un sogno - farò di tutto per esserci” : Non sta nella pelle Sofia Goggia dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina. L’olimpionica di PyeongChang 2018 ha fatto parte della delegazione che ha raccolto un successo straordinario per il nostro Paese. “Sono veramente contenta, ci tenevamo tanto come Italia, abbiamo presentato un progetto solido e bello. Ho dato il mio piccolo contributo in questo rush finale“, ha raccontato la bergamasca ...

Olimpiadi invernali 2026 - vince la candidatura Milano-Cortina : tutte le reazioni a caldo dei protagonisti : Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, grande soddisfazione per la delegazione azzurra presente a Losanna Milano-Cortina ce l’ha fatta, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La festa può esplodere a Losanna (sede del CIO) e nell’Italia intera, riuscita a battere la concorrenza della Svezia. Una soddisfazione enorme per il presidente del CONI ma anche per tutti gli atleti, che potranno dunque gareggiare ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina ha vinto! Sconfitta Stoccolma : il dettaglio della votazione - finisce 47 a 34 : Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno in Italia! La candidatura di Milano-Cortina ha vinto venendo preferita a Stoccolma, i membri del CIO si sono riuniti oggi a Losanna (Svizzera) e hanno espresso la propria preferenza: la proposta del Bel Paese ha prevalso per 47 voti contro i 34 finiti alla Svezia. Un risultato abbastanza netto che supera agevolmente il quorum fissato a 42 voti, un tripudio per il progetto azzurro che è stato apprezzato ...

Milano-Cortina - il sogno si avvera! Le Olimpiadi 2026 saranno in Italia : Verdetto arrivato: le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia! La felicità della delegazione della Milano-Cortina a Losanna Segui su affarItaliani.it

Olimpiadi 2026 - per la prima volta i Giochi in Alto Adige : Lunedì 24 giugno 2019, ore 18.00: un momento che entra di diritto nei libri di storia dell’Alto Adige. Il Comitato

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Dorothea Wierer : “Io non ci sarò - ma è una grande felicità” : Dorothea Wierer, vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, ha accolto con enorme soddisfazione l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina. “Ero molto tesa verso gli ultimi cinque minuti. Sapevamo che avevamo delle buone possibilità, ma fino alla fine non si sa mai“, ha confessato la fuoriclasse di Rasun ai microfoni della RAI. La campionessa del mondo altoatesina ha annunciato che, fra sette ...

Olimpiadi Invernali 2026 - quando si gareggia a Milano-Cortina? Date - calendario - programma : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, l’Italia è stata premiata a Losanna dai membri del CIO e i Giochi della neve e del ghiaccio andranno in scena nel nostro Paese. L’appuntamento è dunque tra meno di sette anni, dal 6 al 22 febbraio: la rassegna a cinque cerchi torna nel nostro Paese dopo Torino 2006 e Cortina d’Ampezzo 1956, c’è grande attesa per un evento epocale che coinvolgerà un Paese ...

Milano-Cortina - il sogno si avvera! Olimpiadi 2026 strappate alla Svezia : Verdetto arrivato: le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia! La felicità della delegazione della Milano-Cortina a Losanna Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi 2026 assegnate a Milano-Cortina. In Italia la sede dei Giochi : battuta Stoccolma : La decisione del Comitato olimpico (47 a 34 i voti a favore della candidatura Italiana): per la terza volta nei loro cento anni di storia, quindi, i Giochi Olimpici Invernali verranno ospitati nel nostro Paese

Olimpiadi 2026 - Milano-Cortina guadagnano 4 - 2 miliardi a fronte di un costo di 1 - 2 miliardi : Milano-Cortina hanno vinto l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, sottraendo il posto a Stoccolma-Aare. Oltre alla gratitudine però c'è ben altro perché se il nostro Paese ha fatto sicuramente un colpaccio dal punto di vista economico. Oltre ai circa 20.000 posti di lavoro che si verranno a

Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano-Cortina - la gioia della delegazione italiana dopo l’annuncio : Sarà Milano-Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. È questo l’esito della votazione durante la 134esima sessione del CIO a Losanna. Battuta la concorrenza di Stoccolma-Are, l’altra candidata. L’Italia organizzerà così le Olimpiadi per la quarta volta nella sua storia dopo Cortina (1956), Roma (1960) e Torino (2006). ‘Che sogno! Milano Cortina 2026: è tutto vero!’. E’ quanto si legge nell’immagine postata sulle sue ...

Le Olimpiadi 2026 saranno in Italia : Dopo ore di attesa il verdetto è arrivato: battuta la Svezia, vince l’Italia. Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione è stata comunicata a Losanna, dove gli 82 membri del Comitato Olimpico internazionale si sono espressi dopo aver ascoltato i discorsi delle due delegazioni che si contendevano l’eventoMilan-Cortina will host the Olympic Winter Games 2026 ...

Il trionfo di Milano-Cortina : in Italia le Olimpiadi invernali 2026 : Il voto dei membri del Cio ha premiato l'Italia: i Giochi invernali 2026. sono stati assegnati a Milano-Cortina preferita alla candidatura di...