Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina | vittoria del sistema Nord-Est Malagò | aumenta gap

A Milano-Cortina le Olimpiadi 2026 - giochi tornano in Italia : Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha deciso l'Assemblea del Comitato olimpico internazionale.

Mattarella : sostegno convinto a Milano-Cortina per Olimpiadi 2026 : Mattarella: sostegno convinto a Milano-Cortina per Olimpiadi 2026. "Desidero a nome dell'Italia ribadire a tutti voi e a tutti i delegati a Losanna

Olimpiadi Invernali MIlano-Cortina 2026 - il presidente Mattarella : “L’Italia è pronta ad accogliere i Giochi - come simbolo di fratellanza” : Si dia inizio alle danze. L’Italia può festeggiare. Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno nel nostro Paese, Milano e Cortina d’Ampezzo hanno ottenuto l’organizzazione dei Giochi. Tutto il Paese può esultare, la candidatura congiunta ha avuto successo, nonostante le iniziali difficoltà, ed ha prevalso nei confronti di Stoccolma: i membri del CIO, chiamati a esprimere la propria preferenza allo Swiss Tech Convention ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Livigno ospiterà il Villaggio Olimpico in una location da fiaba [FOTO] : “Abbiamo una grande opportunita’, un’occasione incredibile. E questa grande opportunita’ l’avranno, in particolare, i tanti giovanissimi presenti oggi in questa piazza affolatissima che, nel 2026, avranno vent’anni. Ma ora faremo festa per tutta la notte“. Lo ha detto l’assessore regionale ai Piccoli Comuni e alla Montagna, il valtellinese Massimo Sertori, esultando all’annuncio da Losanna ...

Olimpiadi 2026 - ecco i punti di forza del dossier italiano che hanno convinto il Cio : E alla fine Milano-Cortina si è aggiudicata le Olimpiadi invernali 2026, con 47 voti a favore, contro i 34 di Stoccolma-Aare (più un astenuto). Nessun testa a testa, il...

Olimpiadi Invernali 2026 – Il ministro svedese al veleno : “congratulazioni - ma vi abbiamo estromesso dai Mondiali” : Milano-Cortina riceve l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026: il messaggio di auguri del ministro svedese nasconde una punta di veleno Giornata di grande festa per lo sport italiano: quest’oggi, dopo una lunga attesa, Milano-Cortina ha ricevuto l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Tanti i messaggi di gioia e congratulazioni, fra i quali ne spicca uno davvero particolare, quello dei ‘rivali’ ...

Olimpiadi 2026 - le ricadute economiche : 20.49 Ben tre università hanno valutato le ricadute economiche dei Giochi invernali 2026, assegnati a Milano-Cortina. Secondo La Sapienza i Giochi "contribuiranno positivamente alla crescita dell'economia: gli incrementi del Pil tra il 2020 e il 2028 vanno da 93 a 81 milioni annui". Per la Bocconi per ogni euro investito ne 'torneranno' 2,7, con un vantaggio totale di 868mln. I posti di lavoro creati sarebbero oltre 22.300 La Ca' Foscari ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - 3 Regioni e 12 sedi : dove si gareggerà : Una distribuzione degli eventi tra Lombardia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con gare che si svolgeranno in 12 diverse sedi, 7 delle quali già esistenti, due temporanee e due che saranno in larga parte oggetto di ristrutturazioni. Prevista solo una costruzione ex novo. Questo prevede il dossier di Milano-Cortina al quale sono state assegnate le Olimpiadi invernali del 2026. Un progetto che coinvolge diverse città dal Duomo ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Milan e Inter in coro : “giornata storica! Milano-Cortina specchio dei valori dello sport italiano” : Tramite i propri siti ufficiali, Milan e Inter hanno celebrato l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina: una giornata storica per lo sport italiano Le Olimpiadi Invernali ritornano in Italia! Con grande gioia, nel pomeriggio di oggi, Milano-Cortina ha ricevuto l’onore di ospitare la kermesse olimpica del 2026, battendo la concorrenza di Stoccolma-Are. Fra i tanti messaggi di gioia trasmessi fra social e ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina/ Malagò esulta : 'Ha vinto Italia intera' : Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina: la decisione del Cio a Losanna premia la candidatura Italiana, le parole di Malagò, Sala e Zaia.

Olimpiadi 2026 - i Giochi tornano in Italia : battuta la candidatura svedese : L'Italia si è aggiudicata l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026: la location scelta per i Giochi Invernali sarà infatti Milano-Cortina. È stata quindi battuta la candidatura della Svezia, che aveva proposto Stoccolma-Aare. La vittoria della candidatura Italiana è stata annunciata alle ore 18 quando, riporta 'La Gazzetta dello Sport', il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha aperto la busta contenente i risultati ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Sono molto emozionato - un grande risultato per tutta l’Italia” : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, la candidatura italiana ha avuto la meglio sulla proposta svedese di Stoccolma e così i Giochi torneranno nel nostro Paese per la quarta volta (tre edizioni del ghiaccio e della neve, una estiva). Festa grande per Giovanni Malagò, il Presidente del Coni ha sempre creduto nelle potenzialità di questo progetto e oggi può esultare al termine della votazione di Losanna. Il numero 1 ...

Le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina : l'Italia ha vinto sulla Svezia : Il Cio ha preferito l'Italia alla Svezia. Con 47 voti favorevoli contro i 34, si è deciso che le Olimpiadi Invernali 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina. Giochi Invernali: vince Milano-Cortina Ha vinto al primo scrutinio Milano-Cortina, ottenendo l'assegnazione dei Giochi Olimpici e i festeggiamenti non si sono fatti attendere. Dal campanile di Cortina una bandiera italiana lunga 30 metri è stata srotolata mentre la piazza gremita di gente ha ...