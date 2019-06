Più elengate - spazioso e comodo : il Nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di Nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Nuovo Mercedes-Benz GLB : Il Nuovo Mercedes GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. Una spiccata funzionalità che si esprime già nel design, orientato alla guida in fuoristrada, in cui […] L'articolo Nuovo Mercedes-Benz GLB sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - Bottas spaventa la Mercedes : “al livello della Ferrari con il Nuovo motore? Purtroppo…” : Il pilota finlandese ha parlato del nuovo propulsore che la Mercedes monterà a Montreal, sottolineando che non eguaglierà quello utilizzato dalla Ferrari Il settimo Gran Premio la Mercedes cambiò. Come da tabella, le Frecce d’Argento si presentano in Canada con un motore nuovo di zecca, utilizzando la seconda delle tre unità previste dal regolamento. AFP/LaPresse Un aumento di potenza non indifferente, che dovrebbe permettere a ...

Motori – il Nuovo motore Mercedes è il 4 cilindri più potente al mondo [GALLERY] : E’ di Mercedes AMG Il quattro cilindri di serie più potente al mondo “made in Affalterbach” secondo il principio del “One Man, One Engine” oltre 420Cv su un 2.0 litri turbo benzina Quattro è il numero vincente: con una potenza massima di 310 kW (421 CV), il motore da 2,0 litri M 139 di Mercedes-AMG completamente rivisitato è il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Con questo modello il marchio ...

Mercedesz Henger : Nuovo lavoro e sacrificio d’amore per Lucas : Ultime news su Mercedesz Henger e Lucas Peracchi Periodo magico per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicci ha trovato un nuovo lavoro: è stata scelta per il progetto teatrale La sirenetta-Il ritorno di Ariel. Si tratta di un musical che partirà il prossimo ottobre e vedrà Mercedesz dilettarsi tra ballo, canto […] L'articolo Mercedesz Henger: nuovo lavoro e sacrificio d’amore per Lucas proviene da Gossip e Tv.

Formula 1 - Nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Nuovo Mercedes-Benz Sprinter - la terza generazione è connessa e intelligente – FOTO : Nell’epoca dell’Internet of Things (IoT), del mondo interconnesso e iper-connesso, il settore automotive è ormai tra i più coinvolti. Lo dimostra anche Mercedes-Benz con la terza generazione di Sprinter, il van commerciale lanciato per la prima volta nel 1995: infatti, in ventiquattro anni non sono cambiati soltanto motorizzazioni e design, in quanto lo Sprinter è riuscito ad evolversi seguendo la stessa maturazione del ...

Nuovo SUV elettrico Mercedes EQC - il futuro è adesso : prezzo e dati tecnici [GALLERY] : Nuovo Mercedes-Bemz EQC, il Suv Full-electric tedesco con 2 motori e oltre 400 Cavalli di potenza oggi disponibile sul mercato con un prezzo competitivo per la categoria La EQC segna l’alba di una nuova era della mobilità elettrica per Mercedes-Benz. Una nuova porta d’ingresso al mondo full electric della Stella con prezzi a partire da 76.839 euro per la EQC 400 4MATIC SPORT. Due le line di allestimento previste per il mercato italiano: ...