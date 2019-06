Nuove serie su Netflix a luglio 2019 | cosa guardare da Stranger Things a Orange Is The

Beyond Good and Evil 2 : disponibili Nuove informazioni - oltre ad una serie di immagini : Ubisoft ha da poco terminato il suo livestream dedicato a Beyond Good and Evil 2, nel corso del quale la compagnia francese ha condiviso con i fan nuove informazioni, oltre ad una serie di immagini.Come riporta Twinfinite, lo studio di sviluppo sta pian piano crescendo, attualmente le divisioni coinvolte sono Ubisoft Barcelona, Bordeaux, Mainz, Montpelier e Sofia, mentre un sesto studio si unirà al gruppo nei prossimi giorni. Abbiamo avuto modo ...

Telefilm americani : serie tv rinnovate e Nuove 2019-2020 - news : Da lunedì 13 a giovedì 16 maggio si sono tenuti gli upfront delle grandi reti televisive statunitensi (NBC, ABC, FOX, CBS, The CW), evento nel quale i network presentano il nuovo palinsesto della prima serata autunnale e invernale. Partiamo dal network generalista più seguito, NBC, che anche nella prossima stagione punterà sul suo ricco parterre di titoli garanzia; il canale infatti ha rinnovato per un’ottava, una quinta e una settima ...

Nuove serie TV : Swamp Thing la serie horror tratta dal personaggio dei fumetti DC Comics : Nuove serie tv: Swamp Thing, dal 31 maggio su DC Universe (USA) arriva una nuova versione del mostro della palude, noto personaggio della DC Comics. Trama, cast, curiosità e trailer.L’universo delle serie tv tratte dai fumetti DC Comics continua ad espandersi grazie al servizio streaming DC Universe, della nota casa di fumetti. Oggi negli Stati Uniti debutta Swamp Thing, una serie soprannaturale/horror che si scosta dal genere standard sui ...

Nuove serie tv : The Inbetween il procedurale soprannaturale di NBC : Nuove serie tv: The Inbetween è un procedurale soprannaturale di NBC con Harriet Dyer. Trama, cast e trailer della serie.Ordinata a maggio 2019 da NBC, nessuno quasi se la ricordava più. Si tratta di The Inbetween una serie con Harriet Dyer che debutterà da stasera, 29 maggio su NBC. Agli scorsi upfront NBC aveva annunciato che la serie avrebbe debuttato in midseason per poi annunciare la data di oggi, che farà durare la serie per tutta ...

Nuove serie su Netflix a giugno 2019 - i titoli in arrivo da Black Mirror 5 a Dark 2 : Dopo un 31 maggio ricchissimo di uscite, le Nuove serie tv Netflix di giugno 2019 si distribuiscono in modo abbastanza uniforme nell'arco del mese. Apre le danze One Spring Night, serie tv sudcoreana scritta da Kim Eun per MBC TV e in arrivo su Netflix l'1 giugno. La storia è quella di Lee Jung-in (Han Ji-min), bibliotecaria con una relazione di lunga data, e Yoo Ji-ho (Yung Hae-in), farmacista e papà single. Dopo essersi incontrati per caso ...

Nuove serie tv : The Hot Zone - la miniserie di National Geographic con Julianna Margulies : Nuove serie tv: The Hot Zone, la miniserie di National Geographic con Juliana Margulies alle prese con un epidemia potenzialmente mortale per l’umanità. Trama, cast, trailer e curiosità sulla serie.Oggi sul canale americano National Geographic parte la nuova miniserie The Hot Zone con Julianna Margulies. Composta da sei episodi, la serie andrà in onda in tre serate consecutive, il 27, il 28 e il 29 maggio con due episodi a serata.La serie ...

Toyota Aygo - più connessa e ha due Nuove serie speciali : La Toyota ha introdotto alcuni aggiornamenti per la sua citycar, che diventa più connessa e amplia la gamma con due edizioni speciali. Tra le novità cè anche una formula di acquisto, già sperimentata sulla Rav4 Hybrid e sulla Corolla, che permette di rimodulare i pagamenti del finanziamento in base al chilometraggio, misurato proprio grazie alla connettività di cui dispone la nuova Aygo.Il finanziamento Pay per drive connect. Il fulcro di tutto ...

Serie A : Allegri - Gasperini e gli altri - le Nuove (possibili) panchine : Allegri, Gasperini e gli altri: le nuove (possibili) panchine in Serie A È notizia fresca di ieri il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico livornese lascia dopo 5 stagioni e 11 trofei la panchina bianconera. Conte, Pochettino, Deschamps, Sarri e Inzaghi i nomi in cima alla lista dei sostituti. Guardiola, al momento, sembra soltanto una piacevole suggestione. Non si muove solo Madama comunque, per la panchina in ...

Upfronts 2019 i trailer CBS : le Nuove serie Evil - Bob Hearts Abishola - All Rise e altro : Upfronts 2019 trailer CBS: i trailer delle serie CBS: Evil, Bob Hearts Abishola, All Rise, FBI Most Wanted, Tommy, Broke, The Unicorn e Carol’s Second Act. Upfronts 2019 trailer CBS – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), CBS ha rilasciato i trailer delle nuove serie tv che debutteranno in autunno. Il canale quest’anno ha ordinato 4 drama: Evil (dai creatori di The Good Wife), All Rise, FBI: Most Wanted (spinoff di FBI) e ...

Le Nuove serie da tener d’occhio con le grandi star - da Cate Blanchett a Sarah Paulson e Yvonne Strahovski : Che la tv non abbia nulla da invidiare al cinema è ormai palese da anni, ma fortunatamente continuiamo a riceverne gradite conferme. Soltanto ieri, infatti, si è diffusa la notizia dello sviluppo di due nuove serie tv che porteranno sui nostri schermi una marea di volti noti, amatissimi dai fan e pluripremiati dalle giurie di dozzine di competizioni diverse. La prima è Mrs. America, commissionata da FX, un network particolarmente interessato ...

Milano. BetterNow per 4° Fuoricinema : fuoriserie - Nuove date - nuova location : Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni – con oltre 80.000 presenze di pubblico e più di 150 ospiti in

Upfront 2019 FOX - i trailer delle Nuove serie tv da Prodigal Son a Outmatched : La rivoluzione FOX diventata una rete indipendente senza alcuno studio di produzione alle spalle dopo che Disney ha acquistato 20th Century Fox Tv, passa sia dall'arrivo dello sport ma anche da un ricco numero di nuove serie tv ordinate che vanno dal family drama alla soap, dalla commedia al thriller.A differenza di NBC, che ha pubblicato solo i trailer delle novità in partenza in autunno, FOX è più "generosa" e mostra fin da subito i trailer di ...

Nelle Nuove serie tv di The CW tre giovani protagoniste : Nancy Drew - Katy Keene e Batwoman : L'emittente statunitense The CW quest'anno ha stabilito un record: per la prima volta un canale americano ha rinnovato tutti gli show del suo palinsesto. Settimane fa la rete ha precisato che per Supernatural e Arrow si tratterà dell'ultimo rinnovo, rispettivamente per la quindicesima e l'ottava stagione. Visto che si è nel periodo degli Upfronts 2019, quel momento dell'anno in cui le emittenti statunitensi presentano i prossimi palinsesti ...

Upfront 2019 i trailer FOX : Prodigal Son - Deputy - Not Just Me e le altre Nuove serie : Upfront 2019 trailer FOX: le prime immagini delle nuove serie del canale: Prodigal Son, Deputy, neXt, Filthy Rich e un nuovo teaser di Beverly Hills, 90210. Upfronts 2019 trailer FOX – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), FOX ha anche rilasciato in nottata i trailer di tutte le nuove serie tv. Il canale quest’anno ha ordinato 6 drama: Deputy, Prodigal Son, Filty Rich, neXT e il progetto senza titolo di Annie Wiseman e ...