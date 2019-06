Nuove regole sul prezzo dei libri | lo sconto massimo scende al 5%

Pallanuoto : il 19 giugno Italia-Grecia a Siracusa. Campagna : “Test importante per provare le Nuove regole” : Appuntamento di preparazione importante per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile. Gli azzurri, impegnati in un raduno in quel di Siracusa, proprio nella cittadina siciliana sfideranno la Grecia mercoledì 19 giugno, alle ore 19:30, in un’amichevole ufficiale. Match di lusso tra due delle superpotenze europee e mondiali: l’obiettivo è arrivare al meglio alla manifestazione iridata di Gwangju, in programma ad agosto. Le parole ...

Mattarella - alt alle polemiche : “Nuove regole - si volti pagina” : Un polverone suscitato ad arte. O meglio: un tentativo mal riuscito di distogliere l’attenzione dai veri mali del Csm che, per Sergio Mattarella, restano i giochi di potere, gli intrallazzi sulle Procure, le degenerazioni correntizie e forse addirittura i traffici di denaro. C’è chi desidera scaricare altrove le proprie responsabilità e, a tal fine...

Csm - il Colle indice elezioni suppletive : ora Nuove regole. Lotti intercettato sui «messaggi» a Ermini : Niente scioglimento del Csm, travolto dalla bufera sulle nomine delle Procure. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto per ottobre elezioni suppletive solo per i due pm...

Csm - il Colle indice elezioni suppletive : ora Nuove regole. Lotti intercettato sui «messaggi» a Ermini : Niente scioglimento del Csm, travolto dalla bufera sulle nomine delle Procure. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto per ottobre elezioni suppletive solo per i due pm...

Rigori - barriere - sostituzioni - ammonizioni - allenatori : ecco le Nuove 10 regole che cambiano il calcio : Guerra alle perdite di tempo e alle “furbate”, regole più stringenti e dunque meno spazio all’interpretazione degli arbitri e il tentativo di favorire velocità e spettacolarità. Puntano a questo le 10 nuove regole che entrano in vigore da questa estate e decise dall’Ifab, l’organo indipendente che si occupa di “riformare” il calcio e di cui fanno parte, tra gli esperti, ex calciatori e calciatrici come Boban, Boniek, Karembeu e ...

Confusione tra gli studenti per la Maturità 2019 tra Nuove regole - prove e data d'inizio : ″Maturità, t’avessi presa prima”: è più o meno questo il pensiero che accomuna quasi tutti i ragazzi che tra un paio di settimane dovranno affrontare l’esame di Stato nella sua versione riformata.Ma, al di là della maggiore o minore difficoltà della nuova maturità rispetto a quella appena andata in pensione, siamo sicuri che gli studenti abbiano incamerato le tante novità ...

Nuove regole nel calcio dalla prossima stagione : dal fallo di mano alla rimessa dal fondo : Il calcio come lo conosciamo da anni è pronto a cambiare. Da oggi, infatti, le Nuove regole approvate lo scorso marzo dall'International Board, l’ente internazionale che stabilisce il regolamento nel gioco del calcio, entrano in vigore. ...Continua a leggere

FIFA - da oggi partono le Nuove regole. Eccole nel dettaglio : FIFA, da oggi partono le nuove regole. Eccole nel dettaglio Da oggi 1° giugno, l’International Board della FIFA ha varato le nuove regole entrate in vigore dopo essere state approvate lo scorso marzo. Sono in realtà già utilizzate nel Mondiale Under 20, che è attualmente in corso di svolgimento in Polonia. Fino al giorno 25 di questo mese riguarderanno infatti solo le competizioni FIFA, per poi – a partire dal primo turno dei ...

Ryanair bagagli a mano - Nuove tariffe e regole per i passeggeri. Ecco cosa cambia : Ryanair, cambiano ancora le regole e le tariffe sui bagagli a mano: la compagnia aerea low cost irlandese ha previsto infatti nuovi costi per i passeggeri che viaggiano sui loro velivoli. Un...

Premier League - si riscrivono le regole : 7 Nuove norme [DETTAGLI] : La Federcalcio inglese (FA) ha annunciato che nella prossima stagione le partite di Premier League subiranno alcune modifiche: 7 le nuove regole. La prima innovazione riguarda le sostituzioni: i giocatori coinvolti nel cambio dovranno lasciare il rettangolo di gioco nel luogo più vicino alla loro posizione. La nuova regola vuole ridurre la perdita di tempo tra l’annuncio di una sostituzione e la ripresa del gioco, ma potrebbe ...

Roaming Europa : Nuove tariffe convenienti in arrivo a 19 cent - le regole Ue : Roaming Europa: nuove tariffe convenienti in arrivo a 19 cent, le regole Ue Importanti novità sul fronte del Roaming Europa, anche se ciò di cui andremo a parlare non si tratta effettivamente di Roaming, ma delle tariffe per le chiamate da un Paese europeo all’altro. La novità è contenuta nell’aggiornamento dell’EU Regulation 2015/2120, finalizzato a definire norme comuni per assicurare un trattamento egualitario e non discriminatorio del ...

Risparmio - via libera alle Nuove regole sui Piani individuali. “Aumenta il rischio di perdite per i sottoscrittori” : Arriva il decreto sui nuovi Piani individuali di Risparmio (Pir). Ma, dopo mesi di gestazione, l’operazione rischia di essere un flop. Non a caso il governo si sarebbe riservato la possibilità di intervenire nuovamente sul tema nel giro di sei mesi. Nel dettaglio, la disciplina attuativa appena pubblicata in Gazzetta ufficiale prevede che il 7% della raccolta dei Pir siano investiti in fondi di venture capital e in società quotate ...

Codice della strada - al via l’iter per approvare le Nuove regole : Codice della strada, al via l’iter per approvare le nuove regole La Commissione trasporti della Camera ha previsto che moto o scooter sotto 150 cc di cilindrata possano andare in autostrada: divieto abbassato sotto i 120 cc. Sì a pattini, monopattini e skateboard sulle aree pedonali. Introdotte misure per la sicurezza dei ...

Papa Francesco impone Nuove regole sulla denuncia di abusi sessuali all’interno della Chiesa : Papa Francesco ha emesso nuove regole globali per denunciare gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, imponendo per la prima volta che tutte le diocesi istituiscano sistemi per denunciare abusi e insabbiamenti. Le nuove regole richiedono che tutte le diocesi cattoliche di tutto il mondo dispongano di un sistema “pubblico e accessibile” per segnalare gli abusi entro il 1 giugno 2020. Le nuove norme riguardano la procedura interna ...