Niente regole in The Resident | lo sconvolgente medical drama sbarca su Rai1 video

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sappiamo bene che fino a pochi giorni dalla messa in onda il rischio di slittamenti e cambiamenti è sempre dietro l'angolo ma questa volta non è così e Theè pronto are suproprio da domani, 25 giugno, come promesso. Un'altra matricola (almeno due anni fa) e un altrodi successo sulla scia di The Good Doctor, sempre per la tv pubblica, e New Amsterdam per Canale 5, che in queste settimane sono riuscite a mettere insieme ottimi ascolti, sarà lo stesso per The?Siamo sicuri di sì. A giocare a favore delnon è solo il team in sé ma anche alcuni dei volti della serie che sono già noti al grande pubblico delle serie tv a cominciare da Matt Czuchry, che in The Residetn è Conrad Hawkins, ma che in passato è già stato protagonista di Una Mamma per Amica e The Good Wife, e finendo all'amata Emily VanCamp, già vista in Everwood, ...

YForever95 : @HisukeV_chan @BTS_twt Credo sia per copyright??con le nuove regole bisogna stare attent* non puoi fare un caxxo di… - finiscetutto : RT @literalbepi: volevate il 2009 con tennant famoso, i jonas brothers riuniti, dan howell gay e miley cyrus bionda? ecco, ora vi tenete a… - annacivilotti : @SkyTG24 Finora hanno governato seguendo le regole del 'do ut des'.. Ma a forza di dare l'uno all'altro per gli Ita… -