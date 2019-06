Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola “gallina perduta”

Megatron è il nuovo singolo di Nicki Minaj - sexy queen nel video ufficiale : Si intitola Megatron il nuovo singolo di Nicki Minaj, disponibile da oggi - venerdì 21 giugno - insieme al relativo video ufficiale. Il nuovo brano inedito della cantante arriva dopo i molti indizi pubblicati negli scorsi giorni sui suoi profili social. Si tratta di un brano inedito, non contenuto in precedenti progetti discografici, che anticipa probabilmente i nuovi lavori dell'artista internazionale, da oggi pronta a conquistare le radio e le ...

Nicki Minaj ha pubblicato il singolo inedito "Megatron" : C'è anche il video!

Adele che rappa come Nicki Minaj in "Monster" ti lascerà a bocca aperta : Adoriamo

Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato - Selena Gomez e Ariana Grande : Una frase della nuova canzone "Cattitude"