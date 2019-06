Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato

Nick Jonas - la rottura con i Jonas Brothers e gli attacchi di panico : Nick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasNick JonasCome ti comporti quando i colleghi che non sopporti più sono anche i membri della tua famiglia? Per Nick Jonas, 26 anni, sciogliere i Jonas Brother ha portato inevitabilmente una grande frattura nel rapporto con gli altri componenti della band, Joe e Kevin, i suoi fratelli più grandi. «La realtà mi ha colpito. Ci odiavamo a ...

Jonas Brothers : “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus - ecco la conferma : Una delle canzoni più amate dai fan The post Jonas Brothers: “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus, ecco la conferma appeared first on News Mtv Italia.

Anche Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno conosciuto baby Archie