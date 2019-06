NH Venezia Rio Novo | nasce l’hotel del cinema

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) NH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIONH VENEZIA RIOÈ un hotel speciale e diverso da tutti gli altri: te ne accorgi già all’ingresso, in una lobby piena di foto di registi e attori famosi, con arredi e dettagli di design che ricordano un set, e decine di volumi dedicati ai film ambientati tra le meraviglie di Venezia. Ecco come comincia il viaggio che non si dimentica nel nuovoRio, quattro stelle appena aperto per rendere omaggio a questa città senza tempo e alla sua storia legata a doppio nodo a quella del grande schermo; Perché è qui, a Venezia, che nel 1932 è nato ...

nhhotelsit : Le sorprese all'NH Venezia Rio Novo non finiscono mai ?? ?? antoniniferdinando -