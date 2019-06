Nessuna decisione | ma fiato sul collo

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà Nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà Nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

GF 16 - Francesca a rischio squalifica - Mediaset comunica la decisione : 'Nessuna bestemmia' : La concorrente più discussa di questa sedicesima edizione del Grande Fratello è, sicuramente, Francesca De Andrè. La ragazza è stata una tra le concorrenti più esuberanti di questo reality show. La sua forte personalità e le dinamiche familiari di cui, purtroppo, non ha potuto parlare in casa, l'hanno portata ad essere una persona un po' aggressiva. I telespettatori, infatti, hanno più volte chiesto alla produzione del reality di prendere dei ...

Fabrizio Corona - i soldi nel controsoffitto? Nessuna intestazione fittizia - la decisione dei giudici : Fabrizio Corona è stato assolto in via definitiva dall'accusa di intestazione fittizia di beni. La vicenda risale all'ottobre 2016 quando ben 2,6 milioni di euro erano stati trovati, in parte in un controsoffitto della sua abitazione, e in parte in un conto corrente austriaco. La Procura generale no