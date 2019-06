Nessun film italiano per ora al Festival del cinema di Roma

Il film di Gears of War non è basato su Nessun gioco della serie : Il film di Gears Of War è ambientato in una "realtà alternativa" separata dalla serie di videogiochi Gears of War, e questo è ciò che potrebbe aiutare la pellicola a superare il pregiudizio che circonda i film basati su giochi.Questo è il pensiero di Rod Fergusson, boss di The Coalition. In un'intervista con IGN ha detto che il processo di pensiero alla base del film Gears of War è che "deve essere prima un grande film e poi un film di ...