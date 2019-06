Neon Genesis Evangelion | tutti contro la traduzione Netflix

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Elisabetta Espositosotto accusa per laitaliano di "": ecco cosa scrivono gli utenti sulla fanpage su Facebook Il 21 giugnoha rilasciato sulla propria piattaforma di streaming l’anime cult “”. Da quel giorno, gli account social ufficiali registrano numerose proteste da parte degli utenti, che sembrano non gradire ladell’opera. Il bersaglio degli utenti Facebook è in particolare, oltre alla piattaforma stessa, il traduttore Gualtiero Cannarsi, il cui riadattamento dell'anime è ritenuto dal fan un po’ troppo pedissequo. L’esempio più discusso in questi giorni è «Shito», che letteralmente significa «Apostolo» - come in effetti Cannarsi ha riportato - creature tuttavia chiamate «Angeli» nella precedente edizione italiana. Da venerdì scorso sulla fanpage Facebook non si parla d'altro che ...

