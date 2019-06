‘Ndrangheta | il boss Rocco Morabito evade dal carcere di Montevideo | era in attesa di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ildella ‘ndranghetaè evaso la notte scorsa insieme ad altri tre reclusi dalcentrale di, dove era indi definizione del suo processo di estradizione verso l’Italia., 53 anni, era stato arrestato nel 2017 in un hotel della capitale urugaiana dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo un tribunale penale d’Appello aveva confermato l’autorizzazione all’estradizione verso l’Italia. Nel paese sudamericano, ilcalabrese viveva in una lussuosa villa con piscina a Punta del Este. L'articolo ‘Ndrangheta, ildaldi: era indi estradizione in Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.

