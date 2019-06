NBA – Steph Curry rifiuta un ruolo in Space Jam 2 | “ne ho parlato con LeBron | ecco perchè

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019)en Cuarry hato uninJam 2: il playmaker dei Golden State Warriors ha detto no aJames per mancanza di tempo Stando a quanto riportato dal New York Times, il cast diJam 2 avrebbe dovuto avere un’altra grande stella al suo interno:en. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato contattato daJames per avere unnel sequel del fortunato film con Michael Jordan e i Looney Toons, ma è stato costretto a declinare l’offerta per i troppi impengni personali e la mancanza di tempo.ha dichiarato: “so che quello chee Ryan Coogler faranno sarà fantastico. Ne abbiamotanto ma hoto per problemi di tempo e cose che avevo da fare. Non sarei riuscito a rispettare l’impegno”. L'articolo NBA –uninJam 2: “ne hoconho ...

JollyBluBar : Space Jam 2: le riprese iniziano in estate, confermate star dell'NBA e WNBA, ma Steph Curry si chiama fuori - radioalcamo : Space Jam 2: le riprese iniziano in estate, confermate star dell'NBA e WNBA, ma Steph Curry si chiama fuori… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? Steph Curry says he turned down role in #SpaceJam2 due to “the timing, things I had going on. But it’s gonna be awesome… -