Napoli | piazza Giovanni Paolo II pista per auto e scooter | «Pedoni a rischio»

Sciopero metalmeccanici - sindacati in piazza a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli (Fim-Cisl) : “Governo come Schettino” : Marciano i sindacati, a Milano, Firenze e Napoli. Oggi i metalmeccanici scioperano otto ore e vanno in piazza per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. Le manifestazioni, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, vogliono tutele per i lavoratori a rischio, il cui numero, a causa delle varie crisi industriali in tutta Italia, oscilla “da 80mila a 280mila”. ...

Napoli - il raid a piazza dei Martiri : ecco il punto debole degli uomini-talpa : Hanno lavorato per tutto il fine settimana, forti di una conoscenza «militare» del sottosuolo. Si sono scambiati informazioni, come avviene in una vera e propria squadra...

Napoli - Noemi è tornata a casa : la bimba ferita a piazza Nazionale dimessa dal Santobono : Noemi, la bambina di quattro anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato l'ospedale Santobono ed è tornata a casa a Poggioreale, poco distante da...

Radio Marte – Zazzaroni : “Fossi nel Napoli sceglierei questo profilo per l’attacco - infiammerebbe la piazza” : Ivan Zazzaroni, ha parlato di calciomercato e delle scelte dei club italiani. Le sue parole : “Icardi è un ragazzo orgoglioso, ma non ha una testa calda. Purtroppo o per fortuna per lui, ha una moglie molto ingombrante e questo gli sta pregiudicando l’immagine. Al Napoli potrebbe consacrarsi definitivamente, lo prenderei domattina, ma, la cifra del cartellino e l’ingaggio sono elevati”. Ha poi aggiunto: ...

Sparatoria a Napoli - Noemi : "Non voglio più andare in piazza a comprare le patatine" : Migliorano le condizioni della piccola gravemente ferita in un agguato. I nonni: "Non sa cosa le sia successo, le abbiamo detto che è caduta"

Napoli - la lunga notte delle babygang : rissa con pistole in piazza dell'Immacolata : Sabato di ordinaria follia al Vomero. Mentre in via Scarlatti un gruppo di ragazzini ha scatenato il panico sparando alcuni colpi a salve, ieri sera in piazza dell'Immacolata si è sfiorata...

Napoli - agguato di piazza Nazionale : la piccola Noemi lascia la rianimazione : Continuano a migliorare sempre di più le condizioni della piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita accidentalmente in un agguato il 3 maggio scorso a Napoli. Da allora la bimba si trova ricoverata all'ospedale Santobono. Fino ad ora si trovava in rianimazione, ma ormai le sue condizioni sono stabili e per questo l'infante ha lasciato adesso il reparto in cui si trovava fino ad ora per essere trasferita in una sala attigua, dove anche i ...

Napoli - il giorno del piccolo Gabry : gazebo in piazza Dante per trovare il donatore : Il cuore di Napoli inizia a pulsare per il piccolo Gabry. Da stamattina i volontari dell?Admo, l?associazione donatori midollo osseo, hanno allestito a piazza Dante dei gazebo per...

Napoli - l'appello di de Magistris per Gabriele : «Tutti in piazza per il nostro bimbo» : «Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l'unico in Italia. L'unica strada di guarigione è il...

Proteste in piazza del Plebiscito a Napoli per l'arrivo di Salvini : Agenzia Vista Tensioni a Napoli per la visita del Ministro degli Interni Matteo Salvini ?

Napoli. La camorra spara nel piazzale dell’ospedale dei Pellegrini : Ancora fast west a Napoli. La camorra ha aperto il fuoco anche in ospedale. Nella notte alcuni ragazzi hanno portato

Salvini a Napoli - scontri in piazza tra manifestanti e polizia : Disordini e un ferito in piazza mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell'Interno Matteo...

Salvini torna a Napoli - scontri in piazza al corteo degli antagonisti : ferito poliziotto : Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta muovendo su via Toledo verso la prefettura,...

Salvini torna a Napoli - in piazza il corteo degli antagonisti : Inizia a muoversi da largo Berlinguer, il corteo di protesta contro la visita in città del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Attivisti e rappresentati dei centri sociali hanno...