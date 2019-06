Napoli | de Magistris abbraccia Papa Francesco | «Le sue parole svolta epocale per la città»

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

Napoli - i bilanci dell'era de Magistris : incassi flop - più debiti e spese : Luigi De Magistris è sindaco di Napoli dal giugno del 2011. Come ebbe modo di sottolineare egli stesso non appena fu noto l'esito delle elezioni che ne sancirono l'ascesa, ha potuto in...

De Magistris sulla nave ammiraglia della ong Open Arms : «Napoli non è né complice né indifferente» : «Ieri pomeriggio ho visitato l'imbarcazione ammiraglia della ong Open Arms che abbiamo invitato a Napoli e che si trova ormeggiata nel porto aperto di Napoli. Napoli sostiene le ong...

Sarri alla Juve - De Magistris : “vincere per il Napoli sarebbe come un orgasmo” : ”Ancelotti ci faccia sognare perche’ battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito al passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. ”Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l’amarezza – ha aggiunto – capisco che si e’ professionisti ma capisco anche che nella vita si puo’ scegliere in ...

Napoli - l'invasione degli operai Whirlpool al Maschio Angioino : «De Magistris uno di noi» : Al grido di «Luigi uno di noi» un gruppo di lavoratori della Whirlpool di via Argine ha accolto all'esterno del Maschio Angioino il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Qui a breve...

Napoli - de Magistris è sempre più solo : nuovo duello con i cinquestelle : De Magistris sempre più solo. Alle prese con le fibrillazioni nella maggioranza, ora il sindaco deve fare i conti con le opposizioni che si sono compattate attorno alla richiesta...

De Magistris : “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna - neppure Mussolini sarebbe arrivato a tanto” : “Interrogazione del M5s per commissariare il Comune di Napoli? È una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono ...

De Magistris a KK : “Abbiamo dato serenità a noi e al Napoli - lavoriamo su questi aspetti” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della convenzione per lo Stadio San Paolo. Queste le sue parole : “Lo stadio sta venendo bene, ci lavorano 80 operai e per fine giugno avremo tutti i sediolini montati. Inoltre lavoriamo su bagni, tabelloni, impianto elettrico e da luglio saremo carichi per le Universiadi e la Champions League”. Accordo sulla ...

De Magistris a Fico : «Tu sindaco di Napoli - io presidente della Regione» : Duro attacco a Di Maio Il titolo dell’intervista concessa al Fatto quotidiano non lascia dubbi: De Magistris chiama Fico: “tu sindaco, io governatore”. Un’intervista politica in cui il sindaco di Napoli attacca duramente Di Maio e tende una mano a quello che considera un suo alleato nel Movimento 5 Stelle. Di Luigi Di Maio ha detto: “Ha fatto un capolavoro… ha avuto la capacita` di polverizzare un consenso clamoroso, quello ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...

De Magistris : «Camorristi - Napoli non vi vuole più. Fujtevenne» : «Abbia dedicato il Maggio della cultura di Napoli al diritto alla felicità. Napoli sprigiona energia umana e culturale come mai. Napoli è invasa da iniziative culturali...

Napoli - l'appello di de Magistris per Gabriele : «Tutti in piazza per il nostro bimbo» : «Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l'unico in Italia. L'unica strada di guarigione è il...