Napoli | all' anagrafe di Fuorigrotta c' è un solo dipendente | «Senza di me chiude tutto»

Allan & Insigne - il Napoli non chiude : «Eventuali offerte saranno valutate» : Le voci di mercato si inseguono anche ora che il pallone rotola solo per alcuni azzurri, impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Il Napoli, però, dal suo account Twitter ha...

Il Napoli : bufala Gazzetta - Insigne e Allan non sono in vendita : Il Napoli smentisce su Twitter quanto scritto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ovvero che gli acquisti di James Rodriguez, Manolas e Lozano potrebbero essere finanziati con la cessione di Insigne e Allan, su cui Ancelotti avrebbe dato il suo benestare. La Società la definisce “la prima grossa bufala della stagione” e chiarisce che i giocatori del Napoli non sono in vendita e comunque non sono ancora arrivate offerte tali da ...

L’Atalanta aspetta una controfferta per Zapata - ma il Napoli rallenta : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino Percassi aspetta una controfferta per Zapata. Il calciatore ha già strizzato l’occhio al Napoli dando la sua disponibilità agli emissari che lo hanno contattato. Le discussioni però sono solo all’inizio, non c’è nessun accordo sull’ingaggio. Resta da discutere con l’Atalanta per il cartellino dell’attaccante, ma il Napoli sttende sempre di capire se ci saranno ...

Allan-Psg - Gazzetta : maxi offerta dei parigini - arriva la risposta del Napoli : Allan-Psg, Gazzetta: maxi offerta dei parigini, arriva la risposta del Napoli Allan-Psg, Gazzetta: maxi offerta dei parigini, arriva la risposta del Napoli. Il Paris Saint Germain torna all’attacco per Allan con una maxi offerta al Napoli che, però, chiede di più. Ne parla l’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. Allan-Psg, Gazzetta: “Entrambi sono in Brasile, impegnati nella Coppa America. Allan con la ...

Parigi o Napoli? Allan non ha dubbi - le sue dichiarazioni in mixed zone : Tancredi Palmeri giornalista di Tuttomercatoweb ha intercettato in mixed zone dell’Arena Corinthians il centrocampista del Napoli Allan che ha elogiato James Rodriguez prossimo calciatore del Napoli, ha risposto anche a domande su un suo futuro al Psg: Le sue dichiarazioni : “Al termine della Coppa America sarai a Parigi? “No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a Napoli, dove sto molto bene ha risposto il ...

Sarri alla Juve è una vera e propria vittoria per il Napoli e (esageriamo) per Napoli : Mai come in questi giorni caratterizzati dalla vicenda Sarri-Juve aiuta essere un fervente tifoso azzurro, ma vivere lontano da Napoli. Si è meno coinvolti nelle tante chiacchiere e si riesce a schivare meglio quelle vere e proprie bolge che sono i social, naturalmente esposti a esaltare le posizioni più radicali e, pertanto, adatte a sprigionare ed esaltare tutta l’emotività che il tifo, per sua natura, porta con sé. Forse per questo motivo da ...

Allan su James Rodriguez al Napoli : “È un giocatore di qualità mondiale - se arriva siamo contenti! Sarri? Scelta da rispettare - da avversario proveremo a batterlo!” : Brasile, intervista ad Allan in mixed zone, commenta James Rodriguez Dal Sud America Allan il centrocampista brasiliano del Napoli commenta il possibile arrivo in azzurro del colombiano James Rodriguez, in un’intervista rilasciata al giornalista Tancredi Palmerio inviato di TMW in Brasile. Queste le sue dichiarazioni su Rodriguez e Sarri: “James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti ...

Benevento - il Napoli non esercita la contro-opzione per Roberto Insigne : il calciatore resta in giallorosso : Il Benevento ha comunicato con una nota che Roberto Insigne, protagonista della scorsa stagione resterà ai sanniti, poiché il Napoli non ha esercitato il contro-riscatto per l’ala, fratello di Lorenzo. Roberto Insigne ha realizzato 8 reti in 27 presenze nella stagione da poco conclusasi. Caos in Serie A e Serie B, la Procura indaga su Cagliari-Frosinone: in arrivo i deferimenti? L'articolo Benevento, il Napoli non esercita la ...

Carolina Morace : “Sarri è un ottimo allenatore. Anche Ancelotti si è dovuto adattare al Napoli” : Carolina Morace, l’ex allenatrice della squadra calcistica del Milan femminile è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare del prossimo impegno insidioso contro la Cina che attende la Nazionale femminile ai Mondiali. Ha riconosciuto i passi avanti che le donne hanno fatto nel mondo del calcio, ma “siamo ancora molto indietro rispetto al resto del mondo”. Il calcio femminile ha bisogno di trovare sponsor disposti a ...

Gigi Simoni - ex allenatore del Napoli è ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Le condizioni : Gigi Simoni in ospedale L’ex allenatore del Napoli Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Il tecnico ottantenne quando si è sentito male si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. A far compagnia al tecnico ci sono i familiari e i parenti più stretti. Lo ...

Penso alla frigida e rancorosa tifoseria di Napoli e invidio l’entusiasmo di Milano : Ve lo devo confessare, c’è una cosa che invidio ai milanesi: l’entusiasmo. Quello spontaneo e ingenuo, quello innato, quello che ti rende incline all’esaltazione prima ancora che ci siano motivi oggettivi di esaltazione. Una premessa è d’obbligo: mi sono trasferito a Milano alla fine del 2011. Quando, cioè, i due club cittadini stavano per avvitarsi ciascuno nel suo buio periodo di crisi. Nel giro di mesi dell’Inter ...

Hysaj all’Atletico Madrid : accordo col Napoli per 20 milioni : Dopo 170 partite sta per concludersi la storia di Hysaj nel Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l’Atletico Madrid ha pronta l’offerta per il laterale: venti milioni. Il direttore tecnico del club spagnolo, Andrea Berta, ha avuto l’ok da el Cholo Simeone per trattare e l’Atletico vuole fare in fretta. Stanno per partire tante pedine della squadra e l’acquisto è da chiudere rapidamente. Hysaj è “il ...

Il Mattino – Napoli - ritorno di fiamma per Zapata : De Laurentiis pronto alla maxi offerta : Il Mattino – Napoli, ritorno di fiamma per Zapata: De Laurentiis pronto alla maxi offerta Il Mattino – Napoli, ritorno di fiamma per Zapata: De Laurentiis pronto alla maxi offerta. L’ edizione odierna del quotidiano Campano lancia un’ indiscrezione di mercato davvero interessante. Sicuro che il Napoli ha rinunciato a Zapata? Occhio, perché una volta fatto cassa cedendo gli esuberi, ecco che De Laurentiis potrebbe ...

