Multe dimezzate alle compagnie telefoniche per le bollette a 28 giorni

(Di lunedì 24 giugno 2019) Lea 28tornano a far parlare. E non per gli attesi rimborsi dei consumatori. La palla è tornata in mano all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che ha dovuto rivedere lecontro Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, i quattro operatori telefonici richiamati a tornare alla fatturazione mensile. E si tratta di una correzione al ribasso. Lepagheranno a testa 580mila euro. Circa la metà del conto iniziale, per una sanzione complessiva di 4,64 milioni di euro. La rimodulazione delle sanzioni arriva dopo la sentenza 1956 del 2019 del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio. Secondo i giudici, lenon possono essere multate usando le regole entrate in vigore nell’agosto del 2017. Ma bisogna fare riferimento al precedente impianto normativo, in vigore nel giugno del 2017, quando è esploso lo scandalo delle ...

