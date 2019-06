MotoGP | GP Olanda 2019 | Valentino Rossi sogna il colpaccio sulla pista preferita di Assen

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Due anni esatti. Da tanto si protrae il digiuno diin. Un digiuno che ha dell’incredibile se si pensa alla carriera del nove volte campione del mondo, ma la crisi nera della Yamaha non ha certo reso la vita semplice al pilota di Tavullia negli ultimi anni. Bitornare al Gran Premio d’2017, infatti, per ritrovare il numero 46 sul gradino più alto del podio, al termine di una gara spettacolare nella quale sul viscido ebbe la meglio di Danilo Petrucci e Marc Marquez. Nel complesso il “Dottore” ha vintoUniversità della moto in ben 8 occasioni nella classe regina, aggiungendo una edizione sia in 250 sia in 125. Ben 10 successi nellapiù affascinante del calendario, dunque, che potrebbero dare nuova linfa ad una stagione che, per colpa di una Yamaha sempre in difficoltà, si sta rivelando davvero complicata. Dopo un avvio ...

FormulaPassion : #MotoGP: tutto quello che c'è da sapere sulla tappa di Assen - zazoomblog : MotoGp – Tutto pronto per la gara di Assen: PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda anche in chiaro - #MotoGp… - MatteoMarchini5 : MotoGP, GP Olanda 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo del fine settimana -