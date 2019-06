Moose | il cane che ha vegliato il padrone morto ha trovato una nuova famiglia

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Servissero mai ulteriori prove della sensibilità e della fedeltà dei cani, questa immagine sarebbe da mettere in cima alla lista. È unseduto vicino a un letto di ospedale. È un letto vuoto dove era stato ricoverato il suo proprietario che è. Probabilmente se ne sente ancora l’odore e torna nel punto in cui ha lasciato per l’ultima volta il suo «papà»., un incrocio di Labrador di tre anni, è il nome delche, per giorni, è stato accanto al suo proprietario malato. La foto che è stata pubblicata su Facebook da un’organizzazione benefica del New Jersey, la North Star Pet Rescue. Si legge nel post: «è rimasto seduto con pazienza accanto al letto d’ospedale del suo papà umano, in attesa che tornasse, non sapendo che era. Soffre molto per la perdita del suo papà umano. Aiutatea trovare unacasa e unada amare. È dolce e felice di vivere. ...

