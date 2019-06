calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Calciomercato e, ilpensa in grande con l’obiettivo di conquistare prima laA e poi laB. E’ pronto undi 5 milioni di euro per migliorare loed il centro di allenamento “Monzello”. Annuncio da parte di Adriano Galliani, a margine della consegna dei “Giovannini d’oro” la più importante benemerenza civica cittadina. “Quello che vogliamo fare – ha spiegato Galliani – e’ portare ildove non e’ mai stato nella sua storia:e’ l’unica citta’ che non e’ riuscita a provare l’emozione di andare inA”. Sullo: “faremo concerti, abbiamo gia’ un programma e potremo fare qualunque tipo di manifestazione. Questo si unisce a tutti gli altri lavori che stiamo facendo al centro di Monzello e allostesso ...

CalcioWeb : #Monza, investimento anche per lo stadio: l'obiettivo Serie A passa dall'impianto - Camera_Monza : RT @YouCameraMi: ?? Live da #Conversazione40 ?? #17giugno, continua il momento talk dedicato all’#intelligenzaartificiale con @quinta e @Live… -