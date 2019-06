Mobilità docenti Miur | oggi esiti Risultati su Istanze OnLine | come visualizzarli

Mobilità docenti MIUR - DOMANI GLI ESITI/ Risultati e trasferimenti : le precedenze : ESITI MOBILITÀ DOCENTI, DOMANI Risultati MIUR: come verificarli e come funziona il vincolo dei tre anni. Il tema delle precedenze e il trasferimento

Scuola - Mobilità docenti : esiti richieste slittano al 24 giugno - lo conferma il Miur : Gli Uffici scolastici territoriali ed i sindacati sono stati avvisati tramite comunicazione email da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) che la pubblicazione dei movimenti relativi alle istanze di mobilità interna, cioè dei trasferimenti di cattedra e ruolo non avverrà oggi 20 giugno, come inizialmente previsto. Si sposta tutto a lunedì 24 giugno e questa sarà la nuova data unica di pubblicazione che riguarderà tutti ...

Mobilità docenti - rinviato l'esito al 24 giugno : Diversi insegnanti nel mese di giugno attendono ogni anno gli esiti circa la Mobilità. L'attesa dei risultati della Mobilità in certi casi determina anche la vita di gruppi familiari che così possono riavvicinarsi, nel migliore dei casi, ma che in altri già rende nota la prossima scuola di destinazione, nel caso di mancato accoglimento della richiesta dell'insegnante. Esito rinviato al 24 giugno, dove verificare l'esito della Mobilità, ...

Scuola - Mobilità docenti ultime notizie : avviso ufficiale Miur su pubblicazione movimenti : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad inviare una comunicazione ai sindacati e agli Uffici Scolastici per avvisare dello spostamento della data di pubblicazione degli esiti dei movimenti relativi alle operazioni di mobilità dei docenti. mobilità docenti, Miur avvisa dello spostamento della data di pubblicazione degli esiti dei movimenti La data inizialmente fissata è stata spostata al prossimo 24 giugno. Nell’avviso inviato ...

Mobilità docenti estesa ai docenti Fit 2018 : I docenti della scuola secondaria, il giorno dopo l’accordo tra governo e sindacati per la stabilizzazione dei precari, ottengono un altro importantissimo riconoscimento. Si tratta della possibilità di far parte del contingente che ha svolto il Fit 2018 a cui verrà concesso di partecipare alle assegnazioni provvisorie. Il 12 giugno 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) valido per il ...

Scuola - Mobilità e organici docenti ultime notizie : altra proroga per l’inserimento dati a SIDI? : I sindacati, attraverso una lettera unitaria inviata al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, Giuseppe Chiné, hanno chiesto un’ulteriore proroga per l’inserimento dei dati a SIDI, visto che la proroga precedente ha coinciso con le elezioni. mobilità e organici docenti: chiesta al Miur un’ulteriore proroga della scadenza per l’inserimento dei dati I sindacati hanno ribadito nella lettera l’importanza del ...

Mobilità anche per i docenti del FIT : I docenti ammessi a partecipare all’ormai soppresso FIT hanno diritto alla Mobilità già da settembre di quest’anno. Si tratta di una convinzione in seno ai docenti abilitati che è già stata rappresentata al MIUR. La questione viene riproposta da Anief che in un articolo pubblicato su Orizzonte Scuola invita tutti i docenti a segnalare le irregolarità inerenti il rapporto di lavoro proposto e/o sottoscritto al fine di far rispettare ...

Scuola - reclutamento e Mobilità docenti : Bussetti al veleno sulla Buona Scuola : A quasi un anno di insediamento sulla ‘poltrona’ del Ministero dell’Istruzione, Marco Bussetti è tornato a parlare anche della riforma di chi lo ha preceduto, quella ‘Buona Scuola’ i cui effetti si sono fatti sentire non poco in ambito scolastico. Bussetti sulla Buona Scuola: ‘Le riforme non devono essere pensate per qualche vantaggio elettorale’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nel corso ...