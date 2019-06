Minibot | Di Maio | “Molto colpito dal cambio di posizione della Lega L’importante è che

Di Maio : Minibot? Basta pagare il debito : 14.42 "Non mi affeziono a un nome in particolare", dice il vicepremier Di Maio riguardo ai Minibot, "ma il nostro obiettivo è pagare i debiti dello Stato". Sulla procedura d'infrazione UE: "Affronteremo il tema con responsabilità, non vogliamo andare allo scontro.Ma rivendichiamo il diritto di parlare del cuneo fiscale. Se non se ne può parlare perché si alza lo spread,allora facciamo un'agenzia di rating a Palazzo Chigi e noi ce ne andiamo", ...

Tria smentisce Salvini e Di Maio : “Minibot non si faranno - sono inutili e illegali” : Lo strumento dei minibot non è "allo studio" del Mef e non verranno utilizzati per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ad assicurarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrapponendosi nuovamente a Matteo Salvini e Luigi DI Maio. Per Tria si tratta di uno strumento inutile, che comporterebbe "un aumento del debito pubblico" e che è persino "illegale".Continua a leggere

Minibot - bomba giapponese sul governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba "giapponese" sul governo. "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stroncare la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio-Salvini : allora trovi lui la soluzione : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il

Minibot - Tria : 'Parere negativo'/ Di Maio : 'Da Mef vogliamo soluzioni - non polemiche' : Minibot, la segretaria di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si scaglia contro il ministro Tria: "Come fa a dare parere negativo?"

