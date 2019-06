Minibot | che cosa c' è dietro alla retromarcia di Giorgetti

Minibot - perché terrorizzano l'Unione Europea : l'ombra dell'uscita dall'euro : Mi sono occupato - fin troppo - dei mini Bot. Con questo intervento spero di chiudere il discorso. Voglio scriverne, ancora una volta, per far emergere una semplice verità. Voglio che sia chiaro perché vengono demonizzati e paragonati al "patacòn" di argentina memoria. La paura di Bruxelles non è ta

Minibot - Cottarelli : “Sono inutili - sto dalla parte di Tria. A Salvini dico che l’alternativa sono i titoli di Stato” : “Minibot? Non vedo la loro utilità. L’imprenditore è più contento di ricevere euro o Minibot? Ovviamente i primi. L’unico motivo per fare i Minibot è abituare la gente a vedere pezzi di carta che sembrano moneta ma non lo sono. A Salvini dico che l’alternativa ai Minibot è quella che è stata fatta negli ultimi anni: emettere titoli di Stato con cui si pagano i fornitori della pubblica amministrazione. Su questo sto dalla ...

Paolo Becchi : "I Minibot sono illegali - però anche un'impresa può stampare denaro" : A breve il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, lancerà la sua moneta. Una moneta elettronica, alternativa e parallela a tutte le altre valute esistenti al mondo. Funzionerà come criptovaluta già a partire dal prossimo anno e non sarà necessario possedere neppure un conto corrente bancario o postale

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i Minibot verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che già Passera e Bersani volevano i Minibot?” : E’ vero, come dice la Lega, che già Passera e Bersani volevano pagare i debiti della pubblica amministrazione con le imprese in minibot? E’ vero che le elezioni amministrative le hanno vinte tutti, compreso il Pd che esulta? E’ vero che a Gabicce Mare, nelle località turistiche dell’estate non si trovano lavoratori stagionali perché preferiscono prendere tutti il reddito di cittadinanza e starsene sul divano? E’ ...

Perché i Minibot per le imprese sono una cialtronata inutile : Visto il clamore anche internazionale che stanno suscitando, a tutto rischio della credibilità dell’Italia sui mercati finanziari, è opportuno spiegare in modo dettagliato e puntuale perché i “minibot per pagare i crediti delle imprese verso la PA” siano una proposta più per stupire che per risolvere i problemi delle imprese.Se infatti il “minibot” non è, come non può ...

Cosa sono e come funzionano i Minibot : tutto quello che c’è da sapere : Il tema dei minibot è tornato di attualità nelle ultime settimane tra i vari strumenti con cui si cerca di risolvere il problema delle imprese creditrici dello Stato che non vengono pagate nei termini. Il progetto consentirebbe il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni con “titoli di Stato di piccolo taglio”. Ma di Cosa si tratta esattamente? Per spiegarlo, partiamo dai Bot (Buoni Ordinari del Tesoro), ossia ...

Di Battista ribatte a Tria : 'Sa che i Minibot sono nel contratto? Lo ha almeno letto?' : Dopo le polemiche scatenate dalla bocciatura di Tria dei minibot proposti dalla Lega, ad unirsi ai vicepremier Salvini e Di Maio arriva anche Alessandro Di Battista. In un lungo post spiega che trova l'idea dei minibot buona, e si domanda se il Ministro dell'Economia abbia almeno letto il contratto di governo. Per concludere, si pone il quesito se Tria risponda al governo o solo alle autorità europee. La polemica sui minibot Una nuova polemica ...

Minibot - anche Di Battista contro Tria : “Sono nel contratto. Lui a chi risponde?” : anche Alessandro Di Battista si unisce ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro la decisione del ministro dell’Economia Giovanni Tria di bocciare i Minibot, cioè i Buoni del Tesoro di piccolo taglio proposti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. L’ex deputato del M5s, su Facebook, scrive: “È evidente che le imprese (a cominciare dalle piccole e medie imprese) che vantano crediti ...

Minibot - Tria chiude : “Non è questione che tratteremo a livello di governo” : Dopo la bocciatura di sabato, oggi arriva la chiusura definitiva: “Non è una questione principale che andremo a trattare a livello di governo“. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, a margine del G20 di Fukuoka, chiarisce la sua posizione sui Minibot, i Buoni del Tesoro di piccolo taglio proposti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. Al titolare del Mef resta però una domanda a cui ...

Minibot - Tria : 'Parere negativo'/ Di Maio : 'Da Mef vogliamo soluzioni - non polemiche' : Minibot, la segretaria di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si scaglia contro il ministro Tria: "Come fa a dare parere negativo?"

Di Maio pronto a discutere anche di Minibot : "Dire 'non si può fare' non è una soluzione" : Dire “non si può fare” non è una soluzione, anche i minibot sono una proposta da mettere sul tavolo e discutere. Luigi Di Maio va in soccorso di Matteo Salvini sulla proposta leghista volta a pagare i debiti della P.A. verso le imprese. “Questa storia dei minibot sta diventando paradossale. Se c’è una proposta per accelerare il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione si ...

Lega - Giorgetti : “Minibot? Non sono anticamera uscita euro. Salvini? Deve riaggiustare rotta - leadership sono cicliche” : “I minibot non sono anticamera della uscita né dalla Ue, né dall’euro. sono semplicemente il tentativo di risolvere un problema, e cioè il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che non abbiamo creato noi. E su cui siamo disposti a discutere. Io infatti ho dichiarato che i minibot non sono la Bibbia“. sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato dal giornalista ...

Giovanni Tria pone il veto sui Minibot che piacciono alla Lega : I MiniBot “sono una delle soluzioni”, secondo la Lega. Ci sono delle criticità, secondo Giuseppe Conte, Assolutamente no, dice Giovanni Tria. È l’ultima battaglia interna al Governo, quella dei “MiniBot” che sono esclusi anche come ipotesi di lavoro da Mario Draghi. Da Fukuoka, in Giappone, dove è in corso il G20 finanziario, il ministro dell’Economia Giovanni Tria boccia i MiniBot ...