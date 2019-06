ilsole24ore

(Di lunedì 24 giugno 2019) In occasione del Salone dell'Auto di Torino Parco del Valentino,ha svelato in anteprima internazionale un nuovo modello totalmente inedito:. Una vettura sorprendente perché inattesa e perchè...

fisco24_info : Militem Hero, così la Renegade cambia volto: In occasione del Salone dell'Auto di Torino Parco del Valentino, Milit… - infoitscienza : Militem Hero: più grinta per la Jeep Renegade - videomotorsIT : Militem Hero: più grinta per la Jeep Renegade // -