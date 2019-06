Milano Cortina 2026 | decisione | città ospitanti e quorum voti in diretta LIVE

termometropolitico

(Di lunedì 24 giugno 2019)in– La caccia all’ultimo voto per aggiudicarsi le Olimpiadi Invernaliè stata abbastanza agguerrita. Per l’Italia c’è chi distilla ottimismo che dovrà vedersela con l’altra candidatura di Stoccolma Are. Il verdetto è quasi arrivato. Il voto dei delegati è previsto tra le 16,00 e le 16,30. Il verdetto ufficiale è atteso alle ore 18,00. In caso di parità, i delegati sono 82, si andrà avanti ad oltranza., tutti gli attori coinvolti ed in prima fila per conto dell’Italia Il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato tra i principali artefici della candidatura italiana con il supporto bipartisan degli esponenti politici e istituzionali del nostro Paese. In prima linea il sindaco diGiuseppe Sala, insieme al presidente ...

forza_italia : Oggi a Losanna si vota per le #Olimpiadi2026. Milano-Cortina contro Stoccolma, 30 minuti per aggiungere un tassello… - Eurosport_IT : DA BRIVIDI 'Un'Olimpiade incredibile': l'epico video di presentazione di Milano-Cortina 2026 ???????? Non perdetevi… - sole24ore : #Olimpiadi2026, oggi si decide: #Milano/#Cortina o #Stoccolma/#Aare? l'arrivo della delegazione italiana a #Losanna -