Milan e Inter | nuovo stadio di San Siro accanto al vecchio

San Siro demolito - c’è l’accordo tra Inter e Milan : «Costruiremo un nuovo stadio» : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato : Fiorentina - Inter o Milan : Daniele De Rossi giocherà in Serie A, Dove? Su di lui ci sono Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il tifosi della Roma intanto è in rivolta.

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Sala : «Stadio? Inter e Milan scopriranno presto le carte» : Milan e Inter “prima delle vacanze verranno e scopriranno le carte”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Intervistato al Fuori Cinema Anteo. “Le squadre – ha aggiunto – sentono l’esigenza di un nuovo stadio o di uno stadio rifatto. Il mio auspicio è che trovino motivazione a rimettere a posto San Siro ma […] L'articolo Sala: «Stadio? Inter e Milan scopriranno presto le carte» è stato ...

Calciomercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

Calciomercato : Milan - visite mediche per Krunic - Inter vicina a Lazaro : Ore concitate per quanto riguarda il Calciomercato Milanese. Le due società occupano posizioni molto differenti ma parallele. Entrambe hanno appena cambiato allenatore e sono al lavoro per costruire una squadra all'altezza delle aspettative e delle proprie ambizioni. I nerazzurri hanno meno problemi finanziari dei cugini, avendo praticamente messo a posto i conti in queste ultime annate. Il Milan è invece ancora alle prese con qualche grana ...

Calciomercato Milan – L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi : la priorità nerazzurra resta Barella : L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi fra Milan e Sassuolo: la priorità dei nerazzurri resta però Nicolò Barella del Cagliari Inter e Cagliari sembrano arrivati ad una fase di stallo nella trattativa per portare Nicolò Barella a Milano. Il club sardo chiede 50 milioni di euro per il suo talentuoso centrocampista, i nerazzurri si sono spostati dai 30 milioni iniziali più contropartite ai 36 più 4 di bonus: ultima offerta, prendere o ...

Milano - la nuova sede dell’Inter è il futuro : ultra modernità nel cuore dell’innovazione di Porta Nuova [FOTO] : L’Inter cambia casa. Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, un design moderno e iconico, il nero e l’azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono “fratelli del mondo”. Il club si trasferisce all’interno dell’edificio “The Corner”, un palazzo a cinque piani con terrazza panoramica nel ...

Calciomercato Milan - fra i nomi che interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...