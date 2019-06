Milan e Inter costruiranno un nuovo stadio e San Siro sarà abbattuto

Milan e Inter - nuovo stadio accanto al vecchio che sarà abbattuto : Milan e Inter costruiranno un nuovo stadio accanto al vecchio San Siro. Parola di del presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milan o-Cortina per i Giochi invernali 2026. "Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio , nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Lo farete insieme? ...

