Milan | 4 milioni a Fassone per chiudere l’accordo

Calciomercato Milan : Kessiè e Cutrone in uscita - porterebbero un tesoretto da 55 milioni : Il Calciomercato del Milan non è fatto solo di idee per gli acquisti. Il progetto di Giampaolo prevede anche delle cessioni, i due candidati più forti alla cessione sarebbero Franck Kessiè e Patrick Cutrone. Entrambi infatti non avrebbero le caratteristiche ricercate dal nuovo allenatore per il suo credo tattico. Il primo potrebbe fare la mezza nel rombo ma ha poca tecnica e questo non piace ad un mister che vuole ottimi palleggiatore a ...

Calciomercato Milan : Andersen si complica - il Tottenham avrebbe pronti 35 milioni : Il Calciomercato del Milan inizia a complicarsi. A Giampaolo, pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore forse già oggi, serve un centrale di difesa. Lovren del Liverpool e Andersen della Sampdoria sarebbero in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, ma per il blucerchiato la trattativa si sta complicando. Il Tottenham, riferiscono questa mattina dall’Inghilterra, è infatti pronto a sbaragliare la concorrenza con un’offerta da 31 ...

Il Milan si fa avanti per Veretout : pronti 20 milioni : Il Corriere della Sera scrive che il Milan ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Veretout e di Mario Rui. L’interesse sull’esterno del Napoli c’è ma non è immediato, per il club rossonero. La priorità è vendere e in ballo ci sono le cessioni di due tra Rodriguez, Strinic e Laxalt. Il quotidiano scrive invece che il Milan è intenzionato a presentare un’offerta per Veretout alla Fiorentina. L’idea è di proporre 20 ...

Calciomercato Milan : Lovren e Andersen piste concrete - costerebbero insieme 50 milioni : Il Calciomercato del Milan ha un obiettivo primario: portare in rossonero un centrale di difesa. I dirigenti del club lombardo si starebbero muovendo per Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool, e per Joachim Andersen della Sampdoria. Sembra più difficile, invece, arrivare a Gianluca Mancini dell'Atalanta, mentre risulta quasi impossibile la pista Manolas, molto vicino al Napoli. Il croato campione d'Europa in carica con i Reds costa circa 20 ...

Marco Giampaolo allenatore Milan/ Biennale da 2 milioni : firma in arrivo! : Marco Giampaolo-Milan, sarà lui il nuovo allenatore del Diavolo: arriva dalla Sampdoria, l'ufficialità potrebbe slittare alla prossima settimana.

RADE KRUNIC AL Milan/ Pres. Empoli : 'Costerà 8 milioni' - ok di Giampaolo! : RADE KRUNIC al MILAN, primo colpo di Maldini e Boban: 8 milioni più bonus all'Empoli, la conferma del presidente Fabrizio Corsi.

Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan/ Calciomercato - Pistocchi lancia la 'bomba' : Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan: Maurizio Pistocchi parla di un'offerta shock per il tecnico che la Juventus ha lasciato a casa

Gennaro Gattuso lascia il Milan rinunciando a 10 milioni di euro per lo staff : Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan da vero signore, mostrando ancora un volta quanto sia attaccato ai colori rossoneri. L’ex campione del mondo ha infatti rinunciato a due anni di contratto e 10 milioni lordi.″È stata una scelta sofferta ma ponderata - le parole di congedo al sito di ‘Repubblica’ -, una decisione non facile ma che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui ...

Milan - risparmio di oltre 11 milioni con le dimissioni di Gattuso e Leonardo : La rivoluzione in casa Milan diventa realtà. Nello stesso giorno infatti la società rossonera ha annunciato gli addii di Gennaro Gattuso e di Leonardo, con il club ora alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo. Ma che risparmiano possono portare le doppie dimissioni, rispetto ad un doppio esonero? Nel dettaglio, […] L'articolo Milan, risparmio di oltre 11 milioni con le dimissioni di Gattuso e Leonardo è stato ...

Milan - la corporate hospitality frutta 6 - 7 milioni : La corporate hospitality ha fruttato circa 6,7 milioni di ricavi al Milan nella stagione 2018-2019. E’ quanto riferito dal presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, nel corso di una serata di gala tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo Parigi a Milano. Secondo quanto riportato dal settimanale Milano Finanza, Scaroni, parlando con i rappresentanti degli sponsor del […] L'articolo Milan, la corporate hospitality frutta 6,7 milioni è ...

Evasione fiscale - Milanese 92enne patteggia 8 mesi e versa 15 milioni alle Entrate e 3 - 6 al figlio che l’ha denunciata : Aveva fatto finta di risiedere in Svizzera e in Gran Bretagna per almeno 5 anni, ma in realtà non si era mai spostata dal suo appartamento in pieno centro a Milano. E continuava ad andare nella stessa palestra e a fare gli stessi acquisti. Protagonista della vicenda una milanese di 92 anni, storica titolare della catena di negozi Gavazzi, che tra gli anni ’80 e ’90 erano i rivenditori di articoli di lusso, cravatte e capi in seta di ...

Milano. Spesa sanitaria : la Regione risparmia 152 milioni nel primo quadrimestre 2019 : Prosegue l’intensa attività di centralizzazione degli acquisti sanitari della Regione Lombardia con l’aggiudicazione di 13 gare di significativa rilevanza. Le procedure

Mps - pm Milano chiede condanne a 8 anni per Mussari e confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : La procura ha chiesto di condannare gli ex vertici della banca Mussari, Vigni e Baldassarri e la confisca record ai due istituti

Donnarumma-PSG : i francesi offrono più di 60 milioni al Milan : DONNARUMMA PSG – Potrebbe essere giunta ai titoli di coda la storia di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan. A due anni di distanza dal discusso rinnovo di contratto, che aveva dato seguito al possibile addio del portiere della nazionale, l’estremo difensore azzurro pare esser arrivato a conclusione. Secondo quanto emerge infatti il PSG […] L'articolo Donnarumma-PSG: i francesi offrono più di 60 milioni al Milan proviene da ...