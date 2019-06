Migranti | la Sea Watch chiede l' intervento della Corte di Strasburgo | Misure

Migranti - Sea Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo : Migranti, Sea Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo L’Ong tedesca è in cerca di un porto da quasi due settimane. L’organo per la salvaguardia dei diritti dell’uomo potrebbe chiedere al governo italiano di adottare "misure urgenti" per consentire l’approdo Parole chiave: ...

Migranti - Sea Watch da 12 giorni in mare con 43 Migranti chiede intervento della Corte di Strasburgo per sbarcare in Italia : Sono ormai 12 giorni che la nave Sea Watch 3 è ancorata a 16 miglia al largo di Lampedusa con a bordo 43 migranti in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stabilito nei suoi confronti il divieto di sbarco previsto dal nuovo Decreto Sicurezza bis e ha scritto una lettera all’Olanda per chiederle di farsi carico della situazione ma intanto l’ong tedesca si è rivolta alla Corte ...

Salvini attacca l'Olanda sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai Migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive all’Olanda : “Si sta disinteressando dei Migranti” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive all'Olanda: "Riterremo il governo olandese, e l'Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della Sea Watch". Per i 42 migranti a bordo si tratta dell'undicesimo giorno in mare.Continua a leggere

Migranti - Sea Watch in mare da 11 giorni. Salvini all'Olanda : «Vi riteniamo responsabili» : «Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, peraltro usata da una Ong tedesca, che da...

Onu : "L'Italia deve far sbarcare i Migranti della Sea Watch" : "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionali". È il monito dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) per bocca del portavoce Babar Baloch: i 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, che si trova da 9 giorni a circa 15 miglia da Lampedusa devono poter sbarcare in Italia anche se i porti sono chiusi. "L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone", aggiunge il portavoce Onu, ribadendo che ...

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave madre". I Migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

Sea Watch - Onu all’Italia : “Faccia sbarcare i Migranti - è obbligo sancito dalle norme internazionali” : “L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone” e “nessuno dovrebbe tornare” nella Libia scossa dalla guerra. Lo ha detto la portavoce dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) Babar Baloch, riferendosi ai 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, da 9 giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. “Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme ...

Migranti : Salvini scrive a Conte - su Sea Wacht intervenga Olanda : Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch3 batte bandiera olandese. Intanto, dopo i 45 Migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, ...

Sea Watch - si mette pure l'Onu : "Fate sbarcare i Migranti in Italia" : L'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, "sollecita gli Stati europei a richiamarsi ai principi di umanità e compassione" e a consentire al gruppo di migranti da otto giorni a bordo della Sea Watch 3 di sbarcare. L'appello arriva in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e do

Fate sbarcare i Migranti a bordo! Sea Watch - l’Unhcr si appella agli stati Ue : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolge un appello agli stati europei chiedendo di permettere lo sbarco dei 43 migranti che da otto giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3. "Hanno urgente bisogno di un porto sicuro - sottolinea l'Unhcr -. Discussioni più ampie sugli stati che dovranno accogliere il gruppo dovrebbero essere rimandate a dopo che sarà assicurata la sicurezza delle persone soccorse".