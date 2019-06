Migranti | aut aut Corte Strasburgo a Italia | entro oggi notizie su Sea Watch o agiremo

Migranti - l’aut aut della Corte Strasburgo all’Italia : entro oggi notizie sulla Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti . La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi . La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Sea Watch - Becchi svela l'autogol della magistratura sui Migranti : il sospetto elettorale sui pm : Chi decide la politica dell' immigrazione in Italia? Il governo o la magistratura ? La domanda, viste le vicende degli ultimi giorni, non è retorica, né peregrina. La procura di Agrigento ha, anche per la Sea Watch , agito di nuovo forzando la mano, disponendo il sequestro della nave allo scopo di far

Autista arrestato con 6 Migranti : Uber sospende tratta Italia-Francia : Fabrizio Tenerelli La trasferta di sei migranti africani si è interrotta sull’autostrada francese, in corrispondenza del casello di La Turbie, sopra il Principato di Monaco, dove il furgone Mercedes è stato fermato e per l’Autista sono così scattate le manette In passato, alcuni migranti avevano provato a valicare clandestinamente in taxi il confine italo-francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ma la vicenda si concluse con ...