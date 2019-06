Meteo | settimana di caldo torrido | attese temperature oltre i 40 gradi

Meteo : al via una settimana di fuoco - oggi stabile su tutta Italia : È appena cominciata quella che sarà, probabilmente, una delle settimane più calde dell'estate per la nostra penisola e soprattutto per l'Europa occidentale. Una vasta e potente ondata di caldo...

Previsioni Meteo - storica “onda africana” in arrivo : inizia una settimana di fuoco - caldo senza precedenti : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono impressionanti: dopo il maltempo estremo di Sabato con i violenti temporali che hanno colpito il Nord provocando decine di feriti in Emilia Romagna per la grandine e le raffiche di vento a 120km/h, e bombe d’acqua con picchi di oltre 110mm di pioggia in Lombardia dove le temperature sono crollate fino a +13°C in pianura, adesso ci apprestiamo a vivere un altro evento Meteo ...

Previsioni Meteo - storica ondata di caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la prossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa ...

Previsioni Meteo : altra intensa ondata di caldo tra week-end e prossima settimana : A differenza di maggio, tra i più freddi di sempre per l'Italia, il mese di giugno sta procedendo a passo spedito verso il cuore dell'estate sotto ogni punto di vista. A pochi giorni da una notevole...

Meteo : inizio di settimana caldo ma senza eccessi. Aumentano i temporali di calore! : Risveglio decisamente più gradevole quest'oggi su tante regioni italiane rispetto alla scorsa infuocata settimana. L'alta pressione sub-tropicale sta mollando leggermente la presa a favore di...

Meteo : prossima settimana caldo piu' soft e tanti temporali : Iniziano ad intravedersi buone notizie per la prossima settimana dal punto di vista Meteorologico : il gran caldo che sta attanagliando l'Italia, principalmente il sud, mollerà lievemente la presa a...

Meteo - settimana folle : nubifragi e temperature record - dove si arriva a 43° : Un promontorio anticiclonico di matrice africana comporterà il perdurare di una situazione di tempo stabile e caldo, anche intenso sulle regioni centro meridionali e in particolare l'estremo Sud. D'altro canto lo sviluppo di un'azione depressionaria tra l'Inghilterra e la Spagna con un interessament

Meteo - settimana bollente : altra ondata di caldo africano - temperature fino a 43 gradi : L'estate sembrava non arrivare più, e invece eccola, in grande stile: se fino a qualche giorno fa le temperature non accennavano una risalita, questa settimana sarà invece davvero...

Meteo - settimana bollente fino al 16 giugno : altra ondata di caldo africano in arrivo : L'ondata di caldo africano continuerà ancora nella settimana appena iniziata, deliziandoci con giornate di sole a tratti anche piuttosto calde. Nel frattempo una rapida perturbazione sta attraversando in queste il settentrione, portando piogge e temporali. Come riportava anche questa testata qualche giorno fa ciò è dovuto all'impatto con il nostro Paese del ciclone atlantico denominato "Miguel", che lo scorso fine settimana ha provocato ingenti ...

Meteo : inizia una settimana di fuoco - oggi anche locali forti temporali : L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo totalmente su gran parte del Mediterraneo centrale dove sta sovrastando anche la nostra penisola : la causa principale di questa dinamica persistente...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Meteo weekend : nel fine settimana arriveremo a 40 gradi : Il caldo bollente è ormai alle porte. Già oggi le temperature elevate si sono fatte sentire portando una giornata calda da Nord a Sud. Solo sui rilievi alpini ci sono stati rovesci che hanno interessato anche le pianure del Piemonte e della Lombardia. In serata le zone alpine e prealpine potrebbero vedere lo svilupparsi di fenomeni anche importanti accompagnati da venti forti e possibili grandinate. Anche domani sul Nord Ovest vi sarà ...

Meteo : la settimana si apre con residui temporali. L'alta pressione incombe! : La presenza di una saccatura di aria fresca tra sud Italia e Balcani sta causando non pochi problemi sulle regioni meridionali, dove i temporali pomeridiani hanno causato disagi e anche danni...

Meteo - l’annuncio degli esperti : cosa ci aspetta dalla prossima settimana : Sole e caldo. La settimana che sta entrando inizierà con una configurazione molto simile a quella attuale. L’Italia infatti sarà ancora divisa in due dal punto di vista Meteo climatico. Da una parte l’Anticiclone delle Azzorre dispenserà al Nord, sulla Toscana, la Sardegna e parte della Sicilia, parecchio sole e caldo moderato con punte prossime ai 30-31°C soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne sarde. Sul resto del ...