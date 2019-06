Metalli pesanti e pesticidi nei pomodori | analizzate 12 marche | è “allarme rosso”

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Ne consumiamo mediamente 9 chili ogni anno con picchi importanti nei 3 mesi estivi, che corrispondono anche al periodo di raccolta delle varietà più acquistate: è il pomodoro, uno degli ortaggi simbolo dell’identità culinaria del nostro Paese. Alcune tipologie e in particolare quelle da mensa, diverse dalle varietà destinate all’industria delle conserve e delle passate, vengono coltivate tutto l’anno anche all’interno delle serre in modo da garantire un prodotto da insalata in tutte le stagioni; si tratta generalmente di un prodotto da consumare rigorosamente fresco, buccia compresa, al quale si richiede il più alto grado di pulizia possibile“: lo spiega in una nota “Il Salvagente”, mensile da sempre attivo nella tutela dei consumatori, che ha deciso di dedicare il nuovo numero della rivista proprio all’ortaggio, portandone in laboratorio 12 tipologie di marchi ...

maxangeletti : RT @mariocipriani1: Martedì a Roma i lavoratori ATAC scioperano perdendo il salario di una giornata per denunciare i pericoli che ci sono n… - GiadaPanico : Tutti i Vaccini analizzati risultano contaminati da Particelle Inorganiche e Metalli Pesanti - FiorentinoE : Tutti i Vaccini analizzati risultano contaminati da Particelle Inorganiche e Metalli Pesanti -