Mercedes-AMG - Al Ring un' anteprima della A 45

quattroruote

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nella cornice24 Ore del Nürburg, dove è stata presentata anche la GT3 per la stagione 2020, la-Benz ha dato un ulteriore assaggio del futuro dei propri modelli sportivi esponendo un esemplare di preserie-AMG A 45.Aerodinamica specifica per la A 45. La vettura, dotatastessa livrea multicolore già vista nei video teaser dei mesi scorsi, è ormai definita in ogni dettaglio ed è subito riconoscibile dalla sorella minore A 35 per le appendici aerodinamiche e per i cerchi di lega. Non è visibile in questo caso il paraurti posteriore, dove sono presenti quattro terminali di scarico in luogo dei dueA 35.421 CV per il nuovo 2 litri. La-AMG ha già annunciato i dati tecnici del 2.0 litri turbo M139, che sarà proposto in due varianti: la A 45 da 387 CV e 480 Nm e la A 45 S da 421 CV e 500 Nm. Entrambe saranno dotate di serie di trazione ...

ItMbenz : Mercedes-##AMGGT 63 S: 730 CV e 1030 nm grazie alle modifiche di Performmaster - ItMbenz : Mercedes #ClasseG: svelato il pacchetto #AMG Trail per il fuoristrada - douganavi55 : Mercedes Classe A AMG | Aggressività e stile, accoppiata vincente -