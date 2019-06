Maturità | via al nuovo orale con le 3 buste 45 minuti per stupire la commissione

Maturità - via ai nuovi orali con le 3 buste : 45 minuti per stupire la commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a scuola per la Maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

Esame di Maturità 2019 - al via la seconda prova : le tracce - dal classico all'artistico : Da Tacito al condensatore, passando per Plutarco e lo sbarco sulla Luna. Via alla seconda prova dell'Esame di maturità 2019. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161...

Al via la seconda prova di Maturità : è l'anno della prova mista : Francesca Bernasconi Quest'anno la seconda prova si sdoppia: gli studenti devono affrontare due materie. Greco e latino al Classico, matematica e fisica allo Scientifico Al via oggi la seconda prova scritta degli esami di Maturità. Dopo lo scritto di italiano, uguale per tutti gli studenti di tutte le scuole, oggi gli alunni dei vari indirizzi di studio dovranno affrontare una tipologia di prova diversa. Le più temute sono quelle del ...

Maturità 2019 - seconda prova al via : per il classico Tacito e Plutarco : Problema sul condensatore allo scientifico, mentre dall'autoritratto al selfie è la traccia per i maturandi all'artistico

Seconda prova Maturità : tracce del linguistico su viaggio e “gesundheit” : È appena iniziata la Seconda prova della Maturità 2019, prova di indirizzo ad argomento misto con più materie caratterizzanti oggetto della prova. Al liceo classico sono usciti gli storici Tacito e Polibio, attesa per conoscere i quesiti e problemi allo scientifico e gli elaborati degli istituti tecnici.Continua a leggere

Esame di Maturità 2019 - al via la seconda prova : fisica e la doppia versione latino-greco lo scritto multidisciplinare fa paura : Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188...

Al via la Maturità - la tensione degli studenti : Incognite per la nuova modalità d'esame, dubbi sulle possibili tracce scelte dal Ministero e l’immancabile ansia da prestazione. Queste le emozioni dei ragazzi del Liceo Classico Giuseppe Parini di Milano a pochi minuti dall'ingresso nelle aule per la prima prova dell'Esame di Maturità. (Lapresse) Redazione ?

Via alla Maturità - le tracce : Ungaretti - Stajano e Sciascia. Temi su Bartali e Dalla Chiesa : Al via, con la prova di Italiano, gli Esami di Maturità per oltre 500.000 studenti. Alle 8.30 con l'apertura del plico telematico. La password per accedere alle tracce è stata...

Esami di Maturità al via : sui banchi oltre 500mila alunni : Francesca Bernasconi Oggi è il giorno della prova scritta di italiano. Il ministro Bussetti: "Sono certo che farete del vostro meglio" Sono iniziati gli Esami di Maturità 2019. Questa mattina, oltre 500mila studenti hanno occupato i banchi di oltre 26mila classi, per sostenere la prima prova. Si parte, come sempre, da italiano e alle 8.30 i presidenti delle varie commissioni hanno aperto il plico telematico, contenente le tracce dei ...

Al via gli Esami di Maturità 2019 : alle 08 : 30 inizia la prova di italiano - 7 tracce divise in 3 tipologie : Al via alle 08:30 gli Esami di Maturità 2019 con la prima prova dell’esame di Stato, quella di italiano, che prevede 7 tracce, divise in 3 tipologie (A,B,C). Il toto tracce punta su argomenti disparati, da Pirandello e Verga, passando per temi attuali, come l’inquinamento globale e i migranti. LA PRIMA prova – I maturandi dovranno dimostrare di “padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ...