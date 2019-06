Maturità.E adesso al via il nuovo orale

Inizia per i maturandi, ilesame.Non c'è più la tesina, da cui fino all'anno scorso iniziava il colloquio, ma degli spunti racchiusi in 3 buste:lo studente deve sceglierne una. Il Miur ha cercato di tranquillizzare i ragazzi spiegando che la provasarà divisa in quattro parti.Nelle buste, "non ci saranno domande ma testi, documenti,esperienze o problemi".Seguirà un momento in cui lo studente esporrà orientamento e competenze. Poi colloquio a tema Cittadinanza e Costituzione,Infine discussione sugli scritti.(Di lunedì 24 giugno 2019)