Mattarella ricorda Ambrosoli | “Italia è Paese sano nonostante le zone d’ombra Fingere di

(Di lunedì 24 giugno 2019) Fu ucciso perché non incontrò alcuna rete di protezione da parte della società civile. È questa l’analisi del presidente della Repubblica, Sergio, su Giorgio. “Il coinvolgimento attivo della società produce una rete di protezione essenziale, in aggiunta a quella che lo Stato deve assicurare, quella rete di protezione che Giorgionon incontrò”, ha detto il capo dello Stato a Milano per la cerimonia in ricordo dell’avvocato milanese ucciso l’11 luglio del 1979 mentre si stava occupando della liquidazione della Banca privata italiana di Michele Sindona. “Il nostro è unpieno di energie e presenze positive, è unmalgrado le, i suoi tanti problemi e le lacune che si riscontrano al suo interno”, ha detto il presidente della Repubblica in un passaggio del suo discorso. Un intervento in cui ...

