Martina Nasoni ecco cosa farò con i soldi vinti al GF

Martina Nasoni : "Con la vincita del Grande Fratello aiuterò mamma e papà" : Si è aggiudicata un bel gruzzoletto la giovane Martina Nasoni, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello già famosa per essere la ragazza capace di ispirare al cantante Irama il brano La Ragazzo Con Il Cuore Di Latta.Con i 100 mila euro della vittoria finale, Martina non ha dubbi: aiuterà mamma e papà. Proprio loro infatti, racconta la ragazza, l'hanno sempre spronata a non mollare, ad inseguire i propri sogni e ad andare avanti. ...

Gf - Martina Nasoni confessa cosa farà con il montepremi : "Aiuterò i miei genitori..." - : Serena Granato La vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, intende aiutare i suoi genitori ad estinguere un mutuo La vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, è tornata al centro del gossip, e non solo per via della sua frequentazione con il suo ex coinquilino nella Casa, Daniele Dal Moro. In un'intervista concessa al rotocalco "Nuovo", la trionfatrice del Gf16 ha infatti svelato la sua decisione maturata sulla ...

GF - Martina Nasoni su Francesca De Andrè : 'Strilla ma di intelligente dice poco' : A poche settimane dalla sua vittoria al Grande Fratello, Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista molto interessante a Spy: sul nuovo numero della rivista di gossip, infatti, sono riportate le dichiarazioni della giovane su alcuni "colleghi" di reality. Le parole meno carine, la ragazza le ha usate per commentare il suo conflittuale rapporto con Francesca De Andrè: secondo la 21enne, la compagna d'avventura si è comportata male spesso e ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro inseparabili dopo il Grande fratello : gli indizi social : inseparabili. Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, appena usciti dalla casa del Grande fratello 2019, non si sono persi di vista un secondo o quasi e hanno pure passato la prima notte da ‘reduci’ insieme (che poi hanno anche raccontato). Archiviata la girandola di emozioni per la vittoria che ha investito la trionfatrice Martina, è subito dopo arrivato il momento di affrontare il pregresso emotivo tra i due, protagonisti di un piccolo ...

Martina Nasoni vs. Francesca De Andrè : "Strilla ma dice poco di intelligente" : Vinto a sorpresa il Grande Fratello 16, Martina Nasoni è tornata alla vita 'reale' con 100.000 euro in tasca e una popolarità decisamente inaspettata. Intervistata dal settimanale Spy, la 21enne ha rivendicato con orgoglio la propria semplicità, rispetto a compagni d'avventura che parrebbero aver indossato una maschera, pur di apparire. Su tutte, la chiacchierata Francesca De Andrè. Non ho giocato, sono stata sempre me stessa, soprattutto ...

