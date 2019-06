Marte | la NASA conferma | misurata la più grande concentrazione di metano di sempre

Trovati segnali di vita su Marte : l’incredibile e storica scoperta della NASA - scienziati in fermento : segnali di vita su Marte. E’ quanto scritto oggi dal New York Times, che ha voluto anticipare l’annuncio ufficiale della NASA. In una misurazione effettuata mercoledì, il rover Curiosity della NASA ha rilevato grandi quantità di metano nell’aria di Marte. La straordinarietà della scoperta sta nel fatto che il metano è un gas che sulla Terra è in genere prodotto da organismi viventi. I dati sono giunti sulla Terra giovedì e gli ...

Marte - misteriosa luce bianca in una foto della NASA : cosa ha catturato il rover Curiosity? [GALLERY] : Una nuova foto scattata dal rover Curiosity della NASA sembra aver catturato un misterioso bagliore su Marte. L’immagine, che sembra mostrare una luce al di sopra di una distante collina, è stata scattata il 16 giugno o il 2438° Sol della missione su Marte. I giorni marziani sono conosciuti come Sol e durano per 24 ore, 39 minuti e 35 secondi, il che significa che un anno, ossia un’orbita di Marte intorno al sole, è composto da 668 ...

La Nasa fotografa un misterioso bagliore di luce su Marte : La scena fotografata da Curiosity ha subito scatenato vive discussioni. Quello che si vede è un bagliore improvviso sul pianeta rosso, dove in teoria dovrebbero esserci soltanto rocce. L'immagine è quindi diventata virale sul web in poche ore, e molti hanno ipotizzato la presenza di extraterrestri e UFO. Le spiegazioni più plausibili, però, sono molto più semplici e scientifiche. Il misterioso bagliore fotografato su Marte A cogliere ...

Nasa - ricercatori dell'Ariziona scoprono simbolo somigliante a quello di Star Trek su Marte : Quella che arriva dalla Nasa, anzi precisamente da Marte, è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, in una foto scattata dal Mars Reconnaisance Orbiter, il satellite che appunto orbita intorno al "Pianeta Rosso", si vede benissimo l'area delle ex dune: propri in questa zona gli agenti atmosferici, insieme alla lava, hanno scolpito la straordinaria figura. Si vede infatti una sorta di mezzaluna identica a quella che appare nella ...

Le guerre stellari di Donald Trump. Attacco alla Nasa e mega-gaffe su Marte : “Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa NON dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza”. Lo twitta Donald Trump criticando la Nasa e scivolando in una ‘gaffe’, quella di dire che la Luna è parte di Marte. Probabilmente Trump voleva far riferimento al fatto che andare sulla ...

Trump attacca la Nasa ma inciampa in una gaffe : «La Luna è parte di Marte» : Il presidente critica l’agenzia spaziale: «Con tutti i soldi che stiamo spendendo...». Probabilmente il presidente voleva criticare le politiche della Nasa e fare riferimento al fatto che andare sulla Luna è parte del più ampio progetto di andare su Marte

Spazio - l’annuncio di Trump : “la NASA è di nuovo grande - adesso torniamo sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grandezza e torniamo sulla Luna, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio, ...

Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte : Secondo uno studio la Nasa avrebbe distrutto le prove della vita su Marte Uno studio di ricerca scientifica pubblicato su ‘Journal of Geophysical Research da un gruppo internazionale coordinato dal laboratorio Latmos dell’Istituto Pierre Simon Laplace (Ipsl) di Parigi sostiene che La Nasa potrebbe aver anche accidentalmente mandato in fumo le prove della presenza di molecole […] L'articolo Secondo ...