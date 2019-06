ilpost

(Di lunedì 24 giugno 2019), exdel Tempo,ildell’agenzia diAgi, dice il sito Prima Comunicazione. Prenderà il posto di Riccardo Luna, che ricopre la carica dal 2016., 51 anni, ha lavorato al Giornale, all’Unione Sarda, a Panorama, al Foglio ed è stato vice

paperone84 : RT @ilpost: Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi - giancarlocastel : ah quindi Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell'Agi? (oh casca sempre in piedi, questo. Te lo ritrovi in mezzo dappertutto) - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi -