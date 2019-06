Brutto e pure falso! Manuel Galiano a Ibiza col jet privato

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo l’esperienza a Uomini e Donne (e la scelta di Giulia Cavaglia),si è concesso un weekend con gli amici a. Il volo sul jetha però scatenato le ire dei suoi fan che lo accusano di essere cambiato. Giulia edopo la scelta a Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia d’amore., nelle scorse ore, è però volato ain compagnia di alcuni amici per concedersi qualche giorno di vacanza. La foto pubblicata sul suo profilo Instagram, dove è immortalato mentre sale le scalette di un jet, non è però piaciuta ai suoi follower. Ostentare tanta ricchezza, per uno che in trasmissione si professava un ragazzo normale senza soldi, non è piaciuto ai suoi fan che lo hanno duramente attaccato.Nei commenti molti si scagliano contro di lui: "Ma te non eri lo sfigatello vittima, senza soldi?? Ora oltre ad hotel extra lusso a Montecarlo viaggi col jet... Che stranezze, eh....falso", "Ti ha dato un po’ alla testa l’essere popolare", "Umiliava Giulio per la pappa pronta e lui che fa il mantenuto dal suo amico?????".

Poco importa ai suoi follower se il jet privato è stato pagato dall’amico Stephan El Shaarawy, calciatore della Roma, che ha ospitato a bordo la comitiva di amici in viaggio per Ibiza: "Perché ostentare tanta ricchezza non guadagnata da te??non avevi detto che eri un ragazzo umile?", "Ancora peggio, scrocca pure e si vanta... Non è invidia, se lui nel programma non avesse fatto "il piccolo fiammiferaio" nessuno gli avrebbe detto niente", "Mica quando eri a uomini e donne lo avevi detto anzi facevi la vittima dicendo che avevi problemi e altro ...allora beato te ora che hai amicizie con gente ricca".La vacanza a Ibiza in jet privato è solo l'ultima vacanza di lusso a cui Manuel ha preso parte insieme agli amici e a El Shaarawy. Settimana scorsa, infatti, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si era fatto immortalare in una foto in compagnia del calciatore della Roma a Monte Carlo. Alcuni fan si sono invece preoccupati dell'assenza di Giulia, ma Manuel ha più volte commentato il post ribadendo che tra loro la storia va a gonfie vele.