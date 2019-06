Manovra in estate | Salvini vs Di Maio Flat Tax da 15 miliardi | fondi

Manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...

Manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa - non c’è più tempo da perdere” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...

