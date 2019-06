Maltempo | Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato Bologna chiede

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) A due giorni dallache22 giugno ha colpito la città di, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino l’iter della richiesta dello stato di emergenza nazionale avanzata dalla Regione al Governo. In città, questa è la situazione delle tre scuole più colpite: il nido Roselle di via Roselle riaprirà nella giornata di domani, martedì 25 giugno; il nido Trottola di via Bombicci, dove si sono rotti alcuni vetri e distaccati dei pannelli interni, nella giornata di domani, martedì 25 giugno, resteràchiuso. La situazione più pesante si è ...

emergenzavvf : #Maltempo: dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco al lavoro anche in Emilia Romagna per i forti temporali. Le provinc… - Tg3web : L'estate all'insegna del #maltempo al nord e il centro #Italia. Nubifragi a Torino, a Milano esonda il Seveso. La g… - RadioPerusia : Grandinate e forte vento in Emilia Romagna, possibile stato di emergenza nazionale Il maltempo ha provocato allagam… -