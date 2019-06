Maltempo | crolla tendone in India | 14 morti e almeno 50 feriti

Maltempo - violenti temporali a Milano : crollano pannelli dei controsoffitti dell’ospedale Sacco : Alcuni pannelli dei controsoffitti dei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco di Milano sono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al Maltempo. Un crollo si e’ verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, ...

Maltempo - pensilina crolla sui binari a San Giovanni in Persiceto : treni fermi per ore : Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria. Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea e’ stata interrotta all’altezza di Crevalcore e dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione e’ ripresa solo su un binario, con ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Maltempo Merano : alberi crollati e feriti - solidarietà dal Comune : A causa di forti raffiche di vento, a Merano ieri pomeriggio numerosi alberi d’alto fusto sono stati sradicati e molti tetti scoperchiati. Uno dei tre pini che sorgono accanto ad un bar è stato spezzato in due dal vento e la chioma è caduta sui tavolini all’aperto, ferendo una turista tedesca di 24 anni e suo figlio di 3 anni. La giunta comunale, “che ha appreso dell’incidente con profonda costernazione, esprime la sua ...

Maltempo al Nord : a Merano albero crolla su donna e bambino di 3 anni - feriti gravemente : Forti temporali si stanno abbattendo in queste ore sul Nord Italia, come ampiamente previsto in un nostro articolo di stamane (leggi qui). Lombardia orientale e Trentino Alto Adige sono l'area più...

Maltempo - crolla albero a Merano : mamma e figlio sono gravissimi [FOTO] : Paura a Merano dove a causa del forte Maltempo è crollato un albero investendo due persone: una donna e il figlio. Si tratta di turisti tedeschi. L’ albero è crollato sulle passeggiate d’Inverno. La donna ha appena 24 anni e suo figlio ha appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna e’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale della citta’ del Passirio, mentre il piccolo ...

Maltempo Benevento : crolla muro adiacente ad abitazione - evacuato un anziano : Il Maltempo dei giorni scorsi ha causato nella notte il crollo di una casa abbandonata nel centro storico di San Giorgio la Molara (Benevento). Purtroppo, però, i calcinacci e le tegole impedivano l’accesso alla propria abitazione a un anziano che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo è stato messo al sicuro ed è stato portato in un bed and breakfast in attesa dei parenti. Sul posto anche carabinieri, vice ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni

Maltempo Emilia-Romagna : le forti piogge fanno crollare una briglia del Ponte Verucchio nel riminese : A seguito del Maltempo che ha sferzato l’Emilia-Romagna e delle forti piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua, il contrafforte sul fiume Marecchia è crollato ieri all’altezza del Ponte Verucchio, a Verucchio nel riminese. Dall’incontro convocato dal presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi a cui hanno preso parte, in mattinata la Prefettura, i servizi regionali per la Sicurezza dei Territori e Protezione ...

Emergenza Maltempo in Romagna : crolla briglia fluviale a Verucchio (Rimini) : Le abbondanti piogge che persistono sulla Romagna stanno creando danni e disagi anche nella provincia di Rimini. Attorno alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa...