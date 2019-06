Mali-Mauritania | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si apre quest’oggi il programma del gruppo E nella fase a gironi dellad’Africa, con una delle due sfide che vedrà fronteggiarsi al Suez Stadium (Egitto) ile la. La formazioneana si presenta alla partita d’esordio con i favori del pronostico forte di una posizione migliore nel ranking FIFA (62 contro 103) e di una maggiore esperienza in questa manifestazione rispetto agli avversari, che si sono qualificati per la prima volta nella storia del proprio Paese alla fase finale dellacontinentale. Ilpuò contare sicuramente su un attaccante di alto livello internazionale del calibro di Moussa Marega, protagonista in questa stagione in Champions League con la maglia del Porto, mentre i mauritani sono inesperti e abbastanza limitati dal punto di vista tecnico. Segui live e in esclusivasu DAZN L’incontro tra ...

