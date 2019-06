Malaysia Cup | la punizione da centrocampo finisce dritta all’incrocio | gol pazzesco di

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il giocatore del Pahang ha realizzato un gol spaziale, trasformando un calcio didirettamente dalla propria metà campo Un gol, unaciclonica che non lascia scampo al portiere avversario, comunque non esente da colpe. L’autore è Herold Goulon, ex giocatore di Le Mans e Blackburn passato ai malesi del Pahang lo scorso gennaio. Il classe ’88 ha messo la sua firma nel 3-1 con cui la propria squadra si è imposta in semifinale din Cup, realizzando una rete davvero incredibile. Unabattuta da metà campo finita direttamente all’incrocio, senza che l’estremo difensore avversario potesse intervenire. Una vittoria che Goulon difficilmente dimenticherà, considerando il gol messo a segno da: ecco il video: Hérold Goulon scores in stoppage time … from the other half of the pitch inFA Cup semi-final ...