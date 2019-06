Mafia | Palermo | confiscati beni per 1 | 6 milioni a boss 2

Mafia : Palermo - Morra e Tartaglia ricordano strage Ciaculli : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Commissione AntiMafia Nicola Morra e Roberto Tartaglia, magistrato e consulente della Commissione parlamentare, ricorderanno il prossimo 30 giugno la strage di Ciaculli a Palermo, in cui persero la vita quattro carabinieri, due uomini dell'Esercito

Mafia : Palermo - confiscati beni per 1 - 6 milioni a boss : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - beni per un valore che supera 1,6 milioni di euro sono stati confiscati dai Carabinieri del Ros di Palermo al boss mafioso Ignazio Pullarà di San Giuseppe Jato (Palermo), ritenuto dagli inquirenti "esponente di assoluto spessore della famiglia mafiosa di Palermo-Santa

Mafia - concluso commissariamento Sala Bingo Palermo : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Conclusa positivamente la gestione commissariale straordinaria prefettizia della Kursaal srl. di via Amari che gestiva a Palermo il gioco del Bingo, raggiunta tre anni fa da interdittiva antiMafia dichiarata legittima dal giudice amministrativo. "In questi anni salvagu

Mafia : conclusa gestione commissariale sala Bingo Palermo - Prefetto 'Salvati 35 posti lavoro' (2) : (AdnKronos) - "Esprimo la mia soddisfazione per la positiva gestione di una complessa e travagliata vicenda iniziata tre anni orsono, che ha reso possibile sottrarre l’esercizio del gioco del Bingo intestato a Kursaal ad accertati interessi di un pericoloso contesto mafioso, garantendo nel contempo

Mafia : Palermo - chiesto oltre un secolo e mezzo di carcere per clan Messina Denaro : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - oltre un secolo e mezzo di carcere è stato chiesto, al termine della requisitoria fiume, dalla Dda di Palermo per 14 imputati, considerati boss e gregari della Mafia vicini al clan del latitante Matteo Messina Denaro, coinvolti nell'operazione antiMafia 'Annozero'. Il p

Operazione antiMafia in provincia di Palermo - scoperte estorsioni e giri di spaccio : E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta Operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato volta a disarticolare i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto 9 persone che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di ...

Operazione antiMafia in provincia di Palermo - scoperte estorsioni e giri di spaccio : E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta Operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato volta a disarticolare i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto numerosi soggetti che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati ...

Mafia : ispettori al Comune di Mezzojuso - prefetto Palermo nomina commissione (2) : (AdnKronos) - La commissione di indagine, che si dovrà occupare di "verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità" del Comune di Mezzojuso da parte della criminalità organizzata, si è insediata oggi. Il Comune siciliano era da tempo sotto i riflettori del Viminale ma ad accel

Mafia : ispettori al Comune di Mezzojuso - prefetto Palermo nomina commissione : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il prefetto di Palermo Antonella De Miro, a seguito della delega del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha disposto l'accesso ispettivo al Comune di Mezzojuso "al fine di verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità dell’ente locale da parte

Mafia : Palermo - condanne per oltre un secolo al clan di Resuttana : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - condanne per oltre un secolo di carcere per il clan Resuttana-San Lorenzo di Palermo. Il Gup del tribunale di Palermo Filippo Lo Presti ha emesso questa sera la sentenza contro un gruppo di mafiosi. Venticinque le condanne e dodici gli assolti. La pena più alta - 14 an

Mafia : Palermo - chiesti 20 anni di carcere per presunto boss Sutera : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - La pena a venti anni di carcere è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dai pm della Dda di Palermo per Leo Sutera, presunto capoMafia di Sambuca di Sicilia (Agrigento), ritenuto dagli inquirenti uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le

Palermo - Mattarella : "La Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime della Mafia" : La Presidente del Senato Casellati: "23 maggio ferita mai rimarginata". Il Presidente della Camera Fico: "Piano Marshall per sconfiggere Cosa nostra". Il ministro Bussetti: "Dalla scuola messaggio forte contro la mafia"

Mafia - i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo : Mafia, i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, va in scena I traditori, che ricostruisce i retroscena di uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’opera-inchiesta firmata dai giornalisti Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. ...

No Mafia memorial - un laboratorio contro le cosche a Palermo : Da un anno nel centro storico del capoluogo siciliano c'è uno spazio di studio, riflessione e incontro che anima il dibattito pubblico. Perché, spiegano gli animatori dell'iniziativa, «la Mafia si vince studiando» Il 23 maggio un lenzuolo contro la Mafia" «Quella dannata estate del 1992 in cui la Mafia mostrò la sua forza lasciandoci inermi» "