Machete mixtape 4 è il nuovo album di Salmo & Co dal 5 luglio

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ildi; Co. è4. L'annuncio è arrivato poche ore fa dopo che alla stazione di Milano era apparso un codice con il quale il rapper sardo aveva lanciato la sfida tra i suoi fan che hanno dovuto scoprire il mistero. Stando a quanto appena annunciato, si tratta del 4° volume dellaCrew che sarà rilasciato a cominciare dal 5a distanza di 5 anni dall'ultima uscita del collettivo composto non solo dama anche da Hell Raton, Nitro, Jack the Smoker e Dj Slait. Alla direzione artistica ed esecutiva ritroviamocon Slait, Low Kidd e Hell Raton a completare l'opera. In queste settimane,è impegnato con la tournée che ha organizzato per il supporto di Playlist, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'artista sardo sarà uno dei protagonisti di Rock in Roma ma il tour ...

