M5S - resa dei conti Di Maio-Di Battista : sui social è derby tra i fan : Il braccio di ferro tutto interno ai Cinque Stelle, che prende forma in queste ore più o meno sottotraccia, e che vede da una parte il leader...

Sondaggi - maggioranza di governo di nuovo sopra il 53%. M5S in lieve ripresa (17 - 9%) : Secondo la Supermedia dei Sondaggi politici di YouTrend la Lega, prima secondo le rilevazioni, cresce ancora, e va al 35,7%, (+1,4%). È quello che i Sondaggisti chiamano effetto bandwagoning. Il M5S, dopo il tonfo del 26 maggio, guadagna poco meno di un punto, +0,8%, e si attesta al 17,9%.Continua a leggere

M5S - Peter Gomez a Pop Fest : “Non ha alternative - deve stare lì - pedalare e sperare che ci sia una ripresa economica” : “La prima cosa da fare per un partito di sinistra? Eleggere un segretario donna”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it Peter Gomez si è confrontato con alcuni colleghi sullo scenario politico all’indomani delle elezioni europee: “Il M5s ha un’unica possibilità: stare lì, sperare che in cinque anni ci sia una ripresa economica e dire che è grazie a loro. Non hanno alternative: sono lì devono pedalare” L'articolo M5s, ...

PiazzaPulita - Antonio Padellaro e la resa a Matteo Salvini : "Come continuerà a dissanguare il M5S" : Anche Antonio Padellaro costretto a concedere l'onore delle armi al "nemico" Matteo Salvini. Lo fa in studio da Corrado Formigli, nel corso della puntata di PiazzaPulita di giovedì 30 maggio, dove si parla del rapporto tra M5s e Lega all'indomani delle elezioni Europee che hanno segnato il trionfo d

Elezioni europee - la Lega sfonda al Sud : "Sottrazione diretta di voti" - impressionante impresa in casa M5S : Il Movimento 5 Stelle si salva a queste Elezioni europee solo nella loro roccaforte, la Circoscrizione Sud. Croce e delizia: l'M5s raggiunge il 29,23%, in flessione rispetto alle politiche 2018, e soprattutto con il grosso handicap dell'astensionismo che secondo gli esperti, in una primissima e solo

Elezioni europee - il dato dell'affluenza al Sud Italia : il cupo presagio per Di Maio e M5S : L'affluenza alle 19 per le Elezioni europee al Sud Italia non farà piacere a Luigi Di Maio e al M5s. Rispetto al dato nazionale parziale del 43,68%, nelle regioni del Mezzogiorno l'afflusso ai seggi si attesta tra i 10 e i 15 punti in meno. A Napoli alle 19 è andato a votare solo il 29,32% degli ave

Scontro M5S-Lega - inchieste e flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...

Caso Siri - oggi nel Cdm la resa del conti. Salvini : 'Spaccatura con M5S' : Il premier Conte proporrà la revoca del mandato al sottosegretario leghista, almeno che lui non si dimetta prima. Il Carroccio fa muro, ma la maggioranza andrà avanti. M5s: 'La Lega non arrivi alla ...

Siri - arriva la resa dei conti in Cdm. Salvini : 'Spaccatura con M5S' : 'Le decisioni della politica non hanno nulla a che fare con i tempi della giustizia', gli fa eco il Guardasigilli. E Salvini alza la posta annunciando di portare in Cdm flat tax, e autonomie. E ...

La resa dei conti tra Lega e M5S sul caso Siri. Cosa prevedono i giornali : ... dopo la domenica degli insulti voltati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio 'ora Lega e M5Stelle provano a frenare prima che sia troppo tardi' secondo l'abbrivio della cronaca di giornata del Corriere ...

La resa dei conti tra Lega e M5S sul caso Siri. Cosa prevedono i giornali : Meno uno. Vigilia di Consiglio dei ministri, oggi. Solo 24 ore e si capirà se il governo cade, non cade e si rappattuma. Al fixing del 7 maggio la situazione è che sul “caso Siri”, dopo la domenica degli insulti voltati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio “ora Lega e M5Stelle provano a frenare prima che sia troppo tardi” secondo l'abbrivio della cronaca di giornata del Corriere della Sera. Parola d'ordine: smorzare i toni. Raffreddare la ...

Stupro Viterbo - Salvini-CasaPound : "castrazione chimica"/ M5S vs Lega "presa in giro" : Stupro Viterbo, Salvini e CasaPound contro il militante arrestato 'castrazione chimica'. M5s-Di Maio non ci sta 'presa in giro delle donne''