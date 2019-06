M5s | il vicesindaco che usa il pass disabili del padre morto per parcheggiare la sua auto

Sedriano - il vicesindaco M5s parcheggia usando pass per disabili del padre morto. Il Consiglio boccia la mozione di sfiducia : parcheggia con il pass disabili del padre morto, viene ‘pizzicato’ e fotografato, inventa una serie di scuse (e una bugia) per giustificarsi e, quando il caso finisce in Consiglio comunale, si rifiuta di chiarire davanti ai cittadini, mentre i suoi compagni di partito gli salvano la poltrona. Non è l’ennesima furbata di un politico della casta, ma solo l’ultima figuraccia del vicesindaco pentastellato di Sedriano, nel Milanese, primo comune ...